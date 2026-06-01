Demanda de energía en Colombia rompió los registros históricos en medio del golpe de calor: XM

La demanda de energía en Colombia está disparada y cada vez crece más rápido, una tendencia que puede ser muy preocupante de cara a la consolidación del fenómeno de El Niño, que puede llevar al país a un apagón si no se toman las medidas adecuadas. Tanto XM como la Procuraduría pidieron al país que se tomen decisiones para gestionar los impactos de la sequía.

Según XM, el pasado 15 de mayo el país registró la demanda de electricidad más alta de su historia: 259,92 GWh-día. Las cifras muestran que la demanda de energía está creciendo cada vez más y que esa tendencia está aumentando junto con la temperatura en varias regiones del país. Las altas temperaturas han llevado a reducir las actividades al aire libre en los colegios de Cartagena, mientras que en Valledupar los maestros pidieron reducir la jornada escolar.

Lo más preocupante es que el calor va a continuar. Los pronósticos apuntan a que en las próximas dos semanas tendremos menos lluvias y temperaturas más altas de lo habitual en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, y aún no estamos oficialmente bajo la influencia de El Niño. El Niño de este año podría ser uno de los más severos en décadas, al punto de que hay expertos hablando de un “Super Niño”: una sequía extrema.

Estas son las regiones que más están aumentando su consumo de electricidad.

Los datos de demanda de energía de XM muestran que Huila y Meta son las regiones con mayor incremento en el consumo.

En tercer lugar está la región del Atlántico y otros departamentos atendidos por Air-e, seguidos por el Valle del Cauca y, en quinto lugar, la otra mitad del Caribe: Afinia.

En medio del disparado aumento de la demanda de energía, hay compañías implementando medidas como reducir el suministro de electricidad. Air-e, por ejemplo, está realizando cortes de luz de hasta ocho horas en el municipio de Galapa (Atlántico) para evitar que la alta demanda de energía termine sobrecargando los circuitos eléctricos.

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Comercialización may-2025 may-2026 Var(GWh) Var(%)

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Huila 95,24 109,33 +14,09 +14,79%

Meta 248,31 282,59 +34,28 +13,81%

Caribe Sol 873,42 987,94 +114,52 +13,11%

Valle del Cauca 208,40 233,03 +24,63 +11,82%

Caribe Mar 962,67 1.067,57 +104,90 +10,90%

Tolima 133,90 146,13 +12,23 +9,13%

Cali - Yumbo 322,38 351,66 +29,28 +9,08%

Norte de Santa Marta 169,08 183,06 +13,98 +8,27%

Casanare 47,06 50,78 +3,72 +7,91%

Antioquia 868,36 933,64 +65,28 +7,52%

Caldas 134,67 144,27 +9,60 +7,13%

Arauca 86,08 92,18 +6,10 +7,09%

Santander 290,33 310,27 +19,94 +6,87%

Pereira 58,29 61,70 +3,41 +5,85%

Boyacá 291,57 306,32 +14,75 +5,06%

Quindío 43,37 46,52 +3,15 +7,26%

Nariño 68,21 74,10 +5,89 +8,64%

Cauca 80,57 83,54 +2,97 +3,69%

Bogotá - Cundinamarca 1.274,42 1.311,92 +37,50 +2,94%

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TOTAL 6.363,39 6.892,29 +528,90 +8,31%

¿Qué hay que hacer? Las peticiones de XM, los gremios y la Procuraduría

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XM, administrador del sistema, dice que es urgente modificar el Estatuto de Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento para que el país pueda gestionar el almacenamiento de agua en los embalses y arrancar El Niño con unos niveles cercanos al 80 % de su capacidad.

La entidad también ha señalado que es prioritario empezar campañas de ahorro de energía y trabajar con la demanda para gestionar los problemas. Esa es una sugerencia que ha sido apoyada por más de 30 gremios empresariales del Consejo Gremial Nacional, que han pedido la implementación de incentivos económicos al ahorro para evitar un apagón.

Por su parte, la Procuraduría pidió al Gobierno nacional que, además de gestionar el agua en los embalses, vigile el impacto de El Niño en la seguridad alimentaria de los colombianos y también en la salud pública.