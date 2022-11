Denuncian que bebé venezolana murió mientras esperaba una remisión médica

Una familia venezolana vive un verdadero drama en el departamento Santander luego que su bebé recién nacida perdiera la vida mientras esperaba que algún hospital de cuarto nivel la atendiera con urgencia.

Según se pudo establecer, la menor fue remitida urgente desde Barrancabermeja a Bucaramanga, pero ningún centro asistencial la recibió.

Según denuncian los padres de la bebé, la niña no soportó tanta espera y falleció. Lo insólito del caso, es que, al parecer, los hospitales de cuarto nivel en Bucaramanga nunca dieron la respuesta porque la bebé no tenía EPS.

Cabe resaltar que la bebé nació en el hospital regional del Magdalena Medio donde, según dice el padre, los médicos intentaron mantenerla con vida mientras esperaban la respuesta.

“Allí los médicos la atendieron súper bien, montaron la orden de remisión, pero ningún hospital quiso aceptar a mi hija, lastimosamente la niña duró una hora y falleció”, dijo Leonardo Ardila, padre de la bebé.

“El médico me decía que no podía enviar a la niña hasta que los otros hospitales la recibieran, pero no la quisieron aceptar en ninguna parte”, agregó.

Lo más grave, según denuncian los papás, es que por la complejidad del parto habían pedido, días antes, que la bebé naciera afiliada al Sisbén. Sin embargo, esa petición fue rechazada.

En diálogo con BLU Radio, el padre de la bebé expresó su impotencia y pidió a las autoridades colombianas para que no los desamparen en el sistema de salud.

“Hicimos una tutela a la Secretaría de Salud con el objetivo de tener el Sisbén, pero lastimosamente la juez nos dio fallido y solamente nos aprobó para que mi esposa fuera atendida por el área de urgencias, pero lo que pedíamos para nuestra niña fue negado”, dijo Leonardo con voz de impotencia.

El caso ha generado rechazo desde varios sectores de la comunidad de venezolanos en Santander.

“En el mundo prima un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, es increíble que la justicia no haya amparado este derecho, especialmente a una bebé y que los hospitales no la aceptaran”, enfatizó Alba Pereira, líder de la comunidad venezolana en Bucaramanga.

Por ahora la Secretaría de Salud de Barrancabermeja no ha emitido una respuesta sobre la denuncia.