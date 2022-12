Denuncian que recluso murió por bacteria en cárcel El Pedregal; el Inpec se defiende

Luisa María Martínez, es la hermana de Santiago, un recluso que falleció en la cárcel El Pedregal, según ella, por falta de atención médica y por una presunta bacteria que hay al interior del penal.

“Mi hermano estuvo intoxicado hace aproximadamente un mes, le generó tos, empezó a escupir sangre. Supuestamente se intoxicó con un pollo o con una comida que le dieron allá en la cárcel”, dijo.

Denunció que su hermano antes de morir pidió que lo llevaran al médico, pero “no le quisieron colaborar, solo le dieron acetaminofén. Cada día se empeoraba más”.

Añadió que el personal de Inpec le decía a Santiago Martínez que “era una niña por una simple tos y que eso se le pasaba con los días”.

Por su parte, directora Regional Noroeste Inpec, sostuvo que Santiago sí fue atendido en un hospital como lo pidió en su momento.

“Yo no puedo con mis explicaciones tratar de calmar el dolor intenso que tiene la familia del interno. Hasta no tener los resultados del examen no podemos establecer qué fue lo que pasó”, sostuvo funcionaria.

Entre tanto, Emilio Ceballos, veedor Ciudadano, indicó que la muerte del recluso se “convirtió en un acto simbólico”.

