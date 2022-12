Desalojan en Medellín a familia víctima de tragedia en Salgar

La Familia Blandón Zabala permanece en el municipio de Salgar luego de enterrar a su hija, víctima de la avalancha que hasta ahora ha dejado 92 personas muertas.



Mientras el padre de la mujer, Héctor Londoño, viajaba hasta al municipio para buscarla, el resto de su familia fue desalojada de su vivienda en el barrio Moravia de Medellín, en medio de un operativo realizado por la Alcaldía. (Lea también: Se eleva a 92 el número de muertos por avalancha en Salgar, Antioquia )



“Yo estaba allá velando a mi hija, me llamaron que iban a desalojar la casa y entonces yo me vine y encontré la gente de la Alcaldía y me dijeron que iban a desalojar la casa”, dijo.



Albador Isabala, madre de la mujer, relató que sus dos nietos les habían sido entregados tras salvarse de la tragedia. (Lea también: Medicina Legal revela identidad de 59 muertos por avalancha en Salgar )



Por ahora la familia no sabe dónde vivir, pues la casa fue desalojada por estar en una zona de alto riesgo.