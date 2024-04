Día cívico en Colombia: así reaccionan las redes al anuncio de Petro //

Este jueves, 18 de abril, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país al anunciar un día cívico para este viernes con el objetivo de ayudar con el impacto de los bajos niveles de agua en algunos embalses y el estrés que hay entorno en el sistema energético.

"Queremos decretar un día cívico en Colombia, un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible y podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable", dijo el presidente Petro.

“Este 𝟏𝟗 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐥 es un día cívico en Colombia con estas características y hacia estos objetivos: cuidar el agua, simplemente, cuidarla, poderlo hacer por millones y lograr que en este momento, en donde ya es posible que empiecen las lluvias en Colombia, no tengamos que… pic.twitter.com/9FTcEphZM3 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 18, 2024

Sin embargo, en redes sociales, la noticia no tuvo el impacto positivo que espera el jefe de Estado ni el apoyo esperado, pues, algunos, criticaron la decisión del mandatario en especial porque la fecha coincide con su cumpleaños que es este 19 de abril.

Miembros de la oposición como María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo, David Luna, Miguel Uribe criticaron la decisión del presidente y aseguraron que “es el temor” por la marcha que han convocado al 21 de abril en contra del Gobierno.

“Advertimos desde hace más de 6 meses -como lo hicieron los expertos- la posibilidad del apagón; el Gobierno dijo que no había ningún riesgo, no tomó previsiones. Ahora, en vísperas de marchas en contra del Gobierno, pretende decretar un puente vía decreto para que la ciudadanía no salga a marchar”, criticó la senadora Paloma Valencia

Jose Ever Villanueva Montealegre

Pero algunos miembros del Pacto Histórico y cercanos al Gobierno nacional apoyaron la medida del presidente resaltando el fuerte compromiso con el mandatario tiene con el medio ambiente y la fuerte crisis que atraviesa el país en este momento.

Por otro lado, usuarios en redes sociales, ciudadanos del común, han mostrado positivismo por la noticia pese a la negativa de empresas, entidades y otros sectores del anuncio de un día para otro. Por su puesto, los memes también hicieron presencia por parte de cientos de personas.