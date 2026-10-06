En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Víctor Hugo Ayala
Nobel de Física
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / DIAN restablece servicios en su página luego de más de cuatro horas de intermitencias

DIAN restablece servicios en su página luego de más de cuatro horas de intermitencias

La entidad atribuyó la falla a una avería en un transformador de la red eléctrica de Bogotá que afectó el centro de datos donde opera su infraestructura.

Fachada del edificio de la Dian.
DIAN
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Luego de más de cuatro horas de intermitencia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) restableció sus servicios informáticos. La entidad explicó que la falla se originó por una avería en un transformador de la red eléctrica de Bogotá, que afectó el suministro de energía en la zona donde está ubicado el centro de datos que soporta su operación.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La DIAN confirmó que todos sus servicios informáticos ya funcionan con normalidad, aunque continuará monitoreando su infraestructura para garantizar la estabilidad de la operación. La entidad también enfatizó en que se trató de una situación ajena a la institución y que, una vez se presentó la contingencia, sus equipos técnicos activaron los protocolos para restablecer los servicios.

Últimas noticias

CIDH // JEP
Nación

CIDH le pide al Gobierno Nacional garantizar recursos de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas

General (r) Luis Mendieta // Rodrigo Londoño //
Nación

“Es una revictimización”: general (r) Mendieta cuestionó declaraciones de 'Timochenko' ante la JEP

Publicidad

El restablecimiento se da luego de que la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) le pidiera a la DIAN declarar la contingencia por las fallas que se estaban presentando y que, según el gremio, afectaban las operaciones de comercio exterior. La caída, registrada desde las 11:20 de la mañana, se sumaba a cerca de dos meses de intermitencias en la plataforma, una situación que se agudizó durante la última semana de septiembre.

De hecho, Analdex también reclamó una solución de fondo a los problemas de infraestructura tecnológica y mayor claridad sobre los ajustes que se vienen realizando, para que los usuarios conozcan qué cambios se están implementando y qué mejoras pueden esperar.

Relacionados

Dian

Publicidad

Publicidad

Publicidad