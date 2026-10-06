DIAN restablece servicios en su página luego de más de cuatro horas de intermitencias

Luego de más de cuatro horas de intermitencia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) restableció sus servicios informáticos. La entidad explicó que la falla se originó por una avería en un transformador de la red eléctrica de Bogotá, que afectó el suministro de energía en la zona donde está ubicado el centro de datos que soporta su operación.

La DIAN confirmó que todos sus servicios informáticos ya funcionan con normalidad, aunque continuará monitoreando su infraestructura para garantizar la estabilidad de la operación. La entidad también enfatizó en que se trató de una situación ajena a la institución y que, una vez se presentó la contingencia, sus equipos técnicos activaron los protocolos para restablecer los servicios.

#LoÚltimoDIAN | La DIAN restableció de manera segura los servicios tecnológicos que se vieron afectados a nivel nacional por una interrupción del suministro eléctrico en Bogotá.



La falla se originó en la avería de un transformador de la red eléctrica local. Gracias a la… pic.twitter.com/bQXaltsS9q — DIANColombia (@DIANColombia) October 6, 2026

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El restablecimiento se da luego de que la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) le pidiera a la DIAN declarar la contingencia por las fallas que se estaban presentando y que, según el gremio, afectaban las operaciones de comercio exterior. La caída, registrada desde las 11:20 de la mañana, se sumaba a cerca de dos meses de intermitencias en la plataforma, una situación que se agudizó durante la última semana de septiembre.

De hecho, Analdex también reclamó una solución de fondo a los problemas de infraestructura tecnológica y mayor claridad sobre los ajustes que se vienen realizando, para que los usuarios conozcan qué cambios se están implementando y qué mejoras pueden esperar.