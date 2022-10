Dinero para vacunación y salud en La Guajira se habría gastado en sillas y papel

En el ámbito de la salud se superaron los topes autorizados para gastos administrativos en más del 100 %. Por ejemplo, los recursos que deberían financiar jornadas de vacunación o actividades de salud pública se gastaron en sillas y papel para oficinas.



En el departamento no existe una red pública de hospitales certificada, motivo por el cual no se pueden hacer inversiones en estas instituciones. Además hay deudas acumuladas por $35.000 millones, que afectan el acceso y calidad del servicio del servicio.



La ministra de Educación, Yaneth Giha, dijo que hay 15 mil niños que no se han matriculado y se han encontrado inconsistencias en los informes financieros y los gastos administrativos superan lo aprobado.



También hay contrataciones sin el lleno de los requisitos legales e irregularidades en el reconocimiento de horas extras de maestros.



En materia de agua y saneamiento las coberturas están por debajo del promedio nacional y únicamente tres municipios de quince suministran agua apta para el consumo humano.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El vicepresidente Germán Vargas Lleras advirtió que si hubo irregularidades en la adjudicación del tercer carril de la ruta Bogotá - Girardot, el contrato deberá ser liquidado.



-Una persona muerta y dos más heridas dejó un accidente de tránsito que se presentó en la calle 13 con carrera 111 A tras el volcamiento de una volqueta que transportaba greda.



-Durante el segundo semestre de 2017 se abrirá la licitación para la construcción del Metro de Bogotá.



-En Ecuador el candidato oficialista a la presidencia Lenín Moreno aseguró que si el Consejo Nacional Electoral anuncia que habrá segunda vuelta, su partido la ganará, así como ganó la primera vuelta. Dijo que las protestas de la oposición en las calles, por la demora en la entrega de resultados, solo muestran que este grupo político quiere crear caos porque sabe que perdió las elecciones.



-El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alinea a Miguel Ángel Moyá en la portería, a José María Giménez en la defensa y a Kevin Gameiro como compañero en la delantera de Antoine Griezmann en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en Leverkusen.