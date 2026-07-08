Director ANT dice que dejará saneado Fondo de Tierras; pide a De la Espriella seguir restitución

En medio de la entrega del informe final de gestión en materia de reforma agraria por parte del gobierno saliente, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró que van a dejar al día todas las cuentas relacionadas con el Fondo de tierra, para garantizar la continuidad del proceso para los campesinos por parte del gobierno entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El director señaló que las entregas provisionales dentro de todo el proceso de restitución de tierras se realizarán vía comodato para de esta forma garantizar su continuidad dentro del proyecto.

“Nosotros vamos a dejar saneado el tema del fondo de tierra, se les vamos a asegurar las entregas provisionales vía comodato que permitan y asegure su permanencia en los proyectos”, dijo Harman.

Asimismo, aseguró que desde la Agencia están avanzando en la conformación de una mesa de garantías en donde los campesinos puedan exigir al próximo gobierno la culminación de dicho proceso.



"No solamente la entrega del título, sino también y seguir avanzando en la aspiración colectiva de la reforma agraria, es una tarea del movimiento campesino. Es una tarea organizativa del movimiento campesino. Esperamos abiertamente que desde la sociedad civil podamos seguirlos acompañando, podamos avanzar”, señaló el director de la Agencia Nacional de Tierras.

Desde la entidad, piden al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella que considere continuar con el tránsito hacia la reforma agraria.

“Dejamos una tarea muy avanzada, la tierra está a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, nadie puede durar de su condición y está con una destinación específica para la reforma agraria. Entonces, con esa condición, yo sí espero de forma oportuna que podamos transitar de manera tranquila a una reforma agraria con más perspectiva y con mayores desarrollos en el próximo gobierno, incluso aunque el próximo gobierno sea el primero que no esté convencido de ello”, agregó.