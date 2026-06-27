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Defensoría pide al nuevo Gobierno reforzar la seguridad en la reforma agraria

La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó por las amenazas y homicidios contra líderes campesinos beneficiarios de la reforma agraria y solicitó al gobierno de Abelardo De la Espriella avanzar en la reforma rural integral.

Iris Marín, defensora del Pueblo.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 27 de jun, 2026

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al gobierno del presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien asumirá el poder el próximo 7 de agosto de 2026, para que adopte medidas urgentes que fortalezcan la seguridad de los líderes campesinos y permitan avanzar en la implementación de la reforma rural integral.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que en los últimos días se han registrado amenazas y homicidios contra líderes y lideresas campesinas beneficiarias de la reforma agraria. Frente a esta situación, informó que la entidad ha realizado visitas a territorios con altos niveles de riesgo para verificar las condiciones de seguridad y ha solicitado respuestas institucionales.

Defensoría del Pueblo.
Suministrada.

Marín, a través de redes sociales, explicó que uno de los cuatro pilares de decisiones impostergables que la Defensoría propone al nuevo Gobierno es avanzar en la reforma rural integral para garantizar los derechos del campesinado y de los pueblos étnicos.

Según señaló, este propósito requiere asegurar el acceso democrático a la tierra, garantizar la restitución efectiva para las víctimas, fortalecer el catastro multipropósito y proteger las territorialidades campesinas y étnicas.

“El llamado permanente de la Defensoría ha sido que los procesos de entrega de tierras se desarrollen con planeación, articulación interinstitucional y coordinación con las autoridades locales, garantizando medidas efectivas de seguridad y protección, así como mecanismos de prevención de conflictos entre comunidades”.

La defensora también aseguró que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, la Defensoría del Pueblo continuará promoviendo una respuesta institucional urgente y articulada, además de brindar acompañamiento integral al campesinado y velar por la protección de sus derechos.

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