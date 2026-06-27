Asocaña denuncia ataque armado contra trabajadores en el norte del Cauca

La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) denunció un ataque armado contra tres trabajadores de la agroindustria de la caña ocurrido en la madrugada de este sábado en zona rural del municipio de Padilla, en el norte del Cauca.

De acuerdo con el gremio, los trabajadores realizaban labores de acompañamiento a un frente de cosecha cuando fueron interceptados por un grupo de hombres armados que les disparó. Como resultado del ataque, uno de los colaboradores resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece en recuperación.

#ComunicadoAsocaña | Un trabajador resultó herido tras un nuevo ataque armado contra colaboradores de un ingenio en el norte del Cauca.



Rechazamos este hecho y exigimos acciones urgentes para proteger la vida de quienes trabajan en el campo. pic.twitter.com/jigQSzG7kp — Asocaña (@asocana) June 27, 2026

La presidenta de Asocaña, Claudia Calero, rechazó lo ocurrido y advirtió sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Calero agregó que la situación es cada vez más preocupante para quienes desarrollan actividades en el campo.

"Desde Asocaña rechazamos el ataque armado contra tres trabajadores de la agroindustria de la caña en la zona rural de Padilla, en el norte del Cauca. Uno de los trabajadores resultó herido y afortunadamente se está recuperando de forma satisfactoria en un centro hospitalario. Lo que está pasando es muy grave. Con este caso, en lo corrido del año ya tenemos un trabajador asesinado, dos heridos y seis más que fueron secuestrados durante varias horas", señaló.



Ante estos hechos, Asocaña hizo un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones que permitan identificar y judicializar a los responsables del ataque y, al mismo tiempo, fortalezcan las medidas de seguridad en esta zona del departamento.

El gremio reiteró que la violencia continúa afectando el desarrollo de las actividades agroindustriales y aseguró que el campo colombiano no puede seguir siendo escenario de ataques contra sus trabajadores.