Condenan a extranjero por explotar a una adolescente de 14 años en Medellín

Autoridades judiciales siguen avanzando en casos sobre delitos relacionados con conductas sexuales contra menores de edad en la capital antioqueña, tras la decisión que se conoció en las últimas horas contra un extranjero.

Se trata de Miguel Sierra, un hombre nacido en Perú, pero con nacionalidad estadounidense, quien fue condenado en primera instancia a 18 años y ochos meses de prisión por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de edad.

Según la Fiscalía, los hechos se remontan a 2023 cuando Sierra viajó a la capital antioqueña para sostener en un edificio del barrio Belén un encuentro sexual con una adolescente de 14 años de edad que contactó a través de redes sociales y a quien le ofreció previamente dinero para que accediera a estos propósitos.

Tras generarse la denuncia por estas conductas, el ahora condenado regresó a mediados de julio de 2024 a Colombia y fue allí donde se produjo su captura en el aeropuerto José María Córdova.



Durante los requerimientos de las autoridades, al hombre le fueron halladas al menos tres fotografías de la menor de edad víctima y otros elementos que, según el ente acusador, daban cuenta de las interacciones que tenían.

La sentencia de un juez penal de conocimiento además de establecer la privación de la libertad en centro carcelario, también define que una vez Sierra cumpla con la totalidad de la condena será expulsado del país.