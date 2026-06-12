Elecciones en Perú: partido de Fujimori rechaza propuesta de pedir recuento total de votos

El partido derechista Fuerza Popular rechazó este viernes la propuesta del candidato izquierdista Roberto Sánchez de pedir de manera conjunta un recuento total de votos de la segunda vuelta electoral, al señalar que respetarán el marco legal y van a esperar con prudencia que concluya el escrutinio, que hasta el momento da una ventaja a su candidata Keiko Fujimori de 1.600 votos.

El candidato a vicepresidente por el fujimorismo, Luis Galarreta, declaró a los periodistas que "la democracia no se trata de hacer lo que a uno le da la gana, (sino que) hay un marco legal", al ser consultado sobre la propuesta anunciada por Sánchez para reclamar mayor transparencia en el escrutinio.

El también exlegislador fujimorista añadió que "el reconteo de votos no es porque a mí se me ocurre". "Yo no puedo pasar por alto a las instituciones electorales o al marco legal", señaló Galarreta.

Explicó que, en estos momentos, los jurados electorales especiales (JEE) ya están realizando el recuento de votos de las actas ó mesas electorales observadas por alguna presunta irregularidad en el sufragio.



Sin embargo, Galarreta remarcó que "aquellas mesas que han sido observadas, ésas son las que el jurado electoral, no el señor Sánchez ni Luis Galarreta, decide pasar a reconteo o no".

En tal sentido, el candidato a vicepresidente insistió en que su partido sí respeta las instituciones y los procedimientos electorales, por lo tanto indicó que van a "esperar con mucha prudencia, con ánimo por supuesto, pero vamos a respetar lo que dice la norma".

Cuando resta menos del 2 % de los votos por escrutar, el candidato de Juntos por el Perú anunció en una rueda de prensa que se ha dirigido a Fujimori con esa propuesta de revisión "sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde".

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Sánchez agregó que "ellos (el partido Fuerza Popular de Fujimori) quieren anular los votos del sur", mientras que su partido señala haber detectado posibles irregularidades en la capital Lima y en la votación en el exterior, donde Juntos por el Perú ha pedido anular una serie de mesas.

Agregó que esta acción conjunta le dará a la ciudadanía la "estabilidad, certeza y confianza total" en la elección presidencial, al margen de quien pueda ser finalmente el vencedor del proceso.

Los JEE han recibido hasta la fecha un total de 1.579 actas observadas de la segunda vuelta electoral, de las cuales 154 han pasado al recuento de votos, pero sólo cuatro han llegado a la audiencia pública en la que se ejecuta ese procedimiento.

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Con 98,27 % del cómputo de actas de votación, Fujimori tiene el 50,004 % del sufragio, mientras que Sánchez obtiene el 49,996 %, lo que se traduce en una ventaja para la candidata de Fuerza Popular de 1.616 votos.