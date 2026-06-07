Keiko Fujimori admite un "empate técnico" en Perú y anticipa que respetará los resultados

La candidata derechista Keiko Fujimori afirmó este domingo que respetará los resultados de las elecciones presidenciales de Perú, después de conocer que el conteo rápido le ubica perdedora por un estrecho margen contra el izquierdista Roberto Sánchez, aunque aseguró que "van a ser días largos" hasta que se sepa el resultado final.

"Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largo hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional", dijo Fujimori en un breve pronunciamiento.

La candidata, a quien las proyecciones de Ipsos Perú le dan un 49,7 % frente al 50,3 % de Sánchez, aseguró que respetarán los resultados electorales cuando el escrutinio llegue al 100 % y animó a Sánchez a hacer lo mismo.

"Quiero decir al pueblo peruano no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final", señaló la derechista entre aplausos de miembros de su partido, Fuerza Popular.



Además, reiteró que el trabajo de los observadores de su formación, que según sus palabras llegan a 95.000 personas, es "doblemente importante" pues deben contar una a una las actas para respetar la "voluntad popular".

En las elecciones de 2021, Fujimori no respetó los resultados que daban como ganador al expresidente Pedro Castillo (2020-2021), quien le ganó por unos 40.000 votos, y denunció sin pruebas sólidas un supuesto fraude en su contra, al punto de tratar de anular miles de votos para revertir los resultados a su favor.

Este domingo, otra muestra oficial de actas oficiales realizada por la encuestadora Datum, con un margen de error del 1,9 %, situó a Sánchez con un 50,14 % y a Fujimori con un 49,86 %.

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Los resultados de estas proyecciones confirman que la elección entre Fujimori y Sánchez se resolverá de manera muy ajustada, a similitud de las dos anteriores elecciones, que se definieron por apenas 40.000 votos de diferencia.

