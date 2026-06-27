Museo Nacional recibirá la demanda que impulsó el matrimonio igualitario en Colombia hace 10 años

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, este 28 de junio, la organización Colombia Diversa entregará al Museo Nacional de Colombia la demanda jurídica que fue determinante para el reconocimiento del matrimonio igualitario en el país.

La actividad conmemorará los 10 años de uno de los hitos más importantes en materia de derechos para las parejas del mismo sexo y busca preservar este documento como parte de la memoria histórica nacional.

El matrimonio igualitario fue reconocido en Colombia mediante la Sentencia SU-214 de 2016 de la Corte Constitucional, decisión que puso fin a años de debates jurídicos sobre el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio civil. La demanda que ahora ingresará a la colección del Museo fue elaborada por Colombia Diversa en 2010 y sirvió como uno de los insumos que respaldaron la decisión del alto tribunal.

La ceremonia se realizará a las 11:00 de la mañana en el atrio del Museo Nacional y contará con la participación de cuatro parejas del mismo sexo que han sido protagonistas en la defensa de estos derechos. Entre ellas estarán Adriana González y Marcela Rojas, reconocidas por haber sido la primera pareja en celebrar un matrimonio civil entre personas del mismo sexo en Colombia, en medio de un proceso que enfrentó cuestionamientos y obstáculos legales.



Según Colombia Diversa, desde la entrada en vigor de la sentencia y hasta abril de 2026, cerca de 18.000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en el país. Sin embargo, la organización asegura que todavía existen barreras para ejercer plenamente este derecho, debido a que continúan recibiendo denuncias sobre demoras injustificadas, actos discriminatorios y dificultades en algunas notarías y despachos judiciales.

La organización considera que conservar la demanda en el Museo Nacional permitirá mantener viva la memoria de las luchas jurídicas y sociales que hicieron posible este avance, especialmente en un contexto en el que advierte sobre posibles retrocesos en los derechos de la población LGBTIQ+.

La conmemoración también busca recordar que el reconocimiento del matrimonio igualitario fue el resultado de más de dos décadas de litigios, movilización social y decisiones judiciales encaminadas a garantizar la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad consagrados en la Constitución.