Discriminación aumentó y la venta de arroz chino mermó en Cali por coronavirus

Por: Redacción Digital BLU Radio

Los comerciantes de restaurantes de comida china se declararon preocupados por la discriminación que han comenzado a sentir por parte de algunos caleños.

Denuncian que el bullyng, las malas palabras y los gestos despectivos son parte de su día a día luego que se comenzara a propagar el coronavirus de Wuhan, Covid – 19.

El desconocimiento de la enfermedad y las falsas cadenas en redes sociales han hecho que algunos caleños estigmaticen a los ciudadanos asiáticos que están en la capital del Valle.

En BLU Radio hablamos con Yu Hua, dueño del restaurante Wah Fung ubicado en el barrio Nueva Floresta quien aseguró que él y su familia llegaron a Cali hace 10 años desde Hong Kong.

Vea aquí: Las cuarentenas “humillantes” crean malestar en China

Afirma que en los últimos días la gente los comenzó a rechazar en las calles, que no les compran porque las personas piensan que los productos con los que elaboran las comidas son traídos de China.



Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias



E incluso, Yu afirmó que un ladrón entró a robarlos, pero al ver que eran asiáticos, se asustó, los escupió y salió corriendo.

“La gente nos dice que no vuelven a comprar arroz chino porque piensan que tenemos la enfermedad, además dicen que creen que los productos los traemos de China, pero no, esos son de aquí”, indicó el extranjero.

“Una vez un ladrón entró a robar y cuando vio que éramos chinos nos escupió en la cara y salió corriendo”, sostuvo.

Lea además: La NASA revela una caída de la contaminación en China por el coronavirus

El hombre afirma que las ventas han caído mucho, e incluso han tenido, que despedir personal.

“Antes se vendían como cuatro o cinco cajas, ahora solo una. Antes teníamos trabajadores pero nos ha tocado despedirlos porque no hay dinero para pagarles, si no hay pedidos no ganamos nada”, añadió.

Finalmente, el ciudadano chino pidió a los caleños eliminar los mitos que afirmando que, por ser asiáticos, no los pueden juzgar de tener el virus y que sus productos son 100% colombianos

Publicidad

Escuche el informe completo aquí: