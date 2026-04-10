En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Disidencias usan panfletos para presionar pagos de extorsiones a campesinos: “no faltar”

Disidencias usan panfletos para presionar pagos de extorsiones a campesinos: “no faltar”

Citaciones con sello de las disidencias evidencian control territorial y presunta presión extorsiva sobre la población civil.

Publicidad

Publicidad

Publicidad