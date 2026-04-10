Disidencias usan panfletos para presionar pagos de extorsiones a campesinos: “no faltar”

En varias imágenes conocidas por Blu Radio se evidencian panfletos atribuidos a las disidencias de las Farc, en los que se están realizando notificaciones directas a habitantes de zona rural del departamento de Caquetá, puntualmente en la vereda San Isidro, jurisdicción de La Montañita para exigir su presencia en reuniones y el pago de dinero.

Los documentos, impresos con logos alusivos a esa estructura armada ilegal, aparecen titulados como “notificación” y están firmados por el llamado ‘Frente Rodrigo Cadete del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño’. En ellos se observa un formato repetitivo: nombre del destinatario, fecha y una instrucción clara de presentarse en un lugar específico, generalmente un caserío, a una hora determinada.

En los textos manuscritos se leen frases como “se le hace la siguiente notificación”, seguidas de la orden de comparecer. En algunos casos, se menciona explícitamente que la citación es por “casos” o situaciones pendientes, mientras que en otros se advierte a la persona “no faltar al llamado”, lo que sugiere un control sistemático sobre quienes reciben estas comunicaciones.

Los panfletos también incluyen códigos QR, sellos y firmas que buscan dar apariencia de formalidad y control territorial. Además, aparecen nombres de supuestos responsables financieros o autorizadores, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de mecanismos de extorsión organizados.



Este tipo de documentos suele ser utilizado por grupos armados ilegales para ejercer presión, intimidar a la población y garantizar el cobro de extorsiones en regiones donde mantienen presencia, consolidando así su control social y económico sobre las comunidades.