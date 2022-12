Dos veces he rechazado ser postulado a terna para fiscal general: Superministro

aseguró en entrevista con Blu Radio que mostrar su intención de serlo en este momento sería irrespetuoso con el actual fiscal Eduardo Montealegre. (Lea también: CD pide aclarar si Néstor H Martínez buscó beneficiarse con equilibro de poderes )



“Es irrespetuoso con el fiscal general de la Nación que está en ejercicio de su cargo y que le queda prácticamente un año, que haya funcionarios que osen en manifestar que ya hay ternas para la Fiscalía", enfatizó el superministro.



Además, recordó que en dos ocasiones anteriores ha rechazado ser parte de la terna para fiscal general.



“El expresidente Gaviria me ofreció ternarme para Fiscalía y no acepté (…) Hace tres años un alto funcionario de Gobierno me planteó que si estaría dispuesto a que se considerara mi nombre y en esa oportunidad también dije que no”, aseguró Martínez. (Lea también: No es cierto que Gobierno esté actuando de manera no homogénea: Superministro )



El superministro también habló sobre su enfrentamiento con la representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano, y dijo que la congresista no tuvo una “lealtad parlamentaria”, al denunciar algo que, según él, no es cierto.



“En la noche del miércoles cuando llegué a plantear esta opinión de Gobierno con la autorización del presidente de la República, estábamos hablando del Gobierno de la Rama Judicial y la representante Lozano cometió la deslealtad parlamentaria de decir que yo iba a cumplir un encargo en favor de un sector de la justicia para que no hubiera responsabilidad y se afectara el tribunal de aforados”, dijo el ministro.



Sin embargo, en la noche del jueves el superministro retó a la representante Lozano a definir quién estaba equivocado y renunciar al cargo. (Lea también: Santos convocó a reunión extraordinaria a ministros por equilibrio de poderes )



“Si es cierto que yo vine con ánimo torticero a afectar esas disposiciones del Tribunal de Aforados, yo renuncio hoy al cargo de ministro de la Presidencia. La reto, con base en la grabación del Congreso, a que si eso no es cierto, sea usted la que presente renuncia”, le dijo en la Cámara de Representantes el ministro a la congresista Lozano.



Ahora, asegura que Lozano no aceptó el reto porque sabe que está equivocada.



“Angélica Lozano no aceptó el reto de renunciar el que estaba equivocado porque sabía que tenía las de perder”, agregó. (Lea también: ¿Néstor Humberto se arrodilla ante Cortes para que lo elijan fiscal?: A. Lozano )



Finalmente, hizo énfasis en que el señalamiento de la representante Lozano “se cae de su peso al punto de que estábamos hablando de la administración de la Rama Judicial y no del Tribunal de Aforados”.