Duras acusaciones entre Cristina Plazas y senador López por contratación en ICBF

Según el senador, el ICBF estaría otorgando contratos a organizaciones que no cumplen con los requisitos de persona e infraestructura, por lo que el ingreso de los niños a los programas de la entidad se demoró más de un mes.



“El ICBF le entregó el contrato a un señor que no tenía personal competencias para prestar el servicio a 230 niños que apenas ingresaron en marzo cuando tenían que ingresar en febrero”, indicó el legislador.



Por su parte, la directora del ICBF aseguró que dicha organización no cumplía con los requisitos estipulados para poder ser contratada por la entidad, por lo que la labor se pospuso mientras se ponía al día con los documentos exigidos.



Plazas señaló que se creó un banco de oferentes en dónde la Universidad Nacional era la encargada de definir las agrupaciones idóneas para prestar el servicio, y aseguró que por un problema de documentos esa organización no pudo ingresar a los programas del ICBF.



“Abrimos un banco de oferentes para que todos los operadores se presentaran para ver quién cumplía y quién no, quien hizo la evaluación fue la Universidad Nacional, evaluó y fue de acuerdo a esa evaluación que se habilitaron, la denuncia que yo he presentado es que él está exigiendo que se contrate a las asociaciones que no fueron seleccionadas”, indicó Plazas.



La funcionaria señala que ante la negativa de contratar a la asociación de la madre Alba Estela Barreto, el senador López decidió levantarse de una mesa de trabajo que habían concertado para estudiar y dar seguimiento a las denuncias de la comunidad contra el ICBF y promover el paro de las madres comunitarias que hoy afectan a los niños del país.