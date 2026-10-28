EE. UU., Colombia y otros ocho países denuncian “actos terroristas de Irán en el hemisferio”

Estados Unidos, Colombia y Argentina, así como otros siete países, emitieron una declaración en la que condenan actos terroristas y otras actividades maliciosas que estaría adelantando Irán en el hemisferio.

“Estas acciones hostiles incluyen planes para perpetrar ataques letales, recaudación ilícita de fondos, injerencia política y actividades de influencia extranjera, así como operaciones destinadas a fortalecer redes terroristas, coaccionar a quienes consideran enemigos, comprometer los procesos legales o administrativos y afectar la seguridad regional”, señala el comunicado de la Cancillería colombiana.

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La declaración también es firmada por Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, cuyos gobiernos afirman que protegerán a sus países de estas amenazas.

“Los 10 países reconocen también la labor de los países de la región para contrarrestar estas actividades malignas de Irán, entre las que se incluyen planes para perpetrar ataques letales, y están decididos, conjuntamente, a adoptar medidas adicionales para detenerlos”, explica el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.