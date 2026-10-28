Medicina Legal alerta déficit de $300.000 millones y registra 35.000 necropsias en 2026

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses proyecta realizar cerca de 35.000 necropsias durante 2026, en medio de un incremento de las muertes violentas y de las dificultades presupuestales y de infraestructura que enfrenta la entidad. Así lo advirtió su director, Ariel Cortés, durante una nueva edición del Congreso Nacional e Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la que también alertó sobre un déficit cercano a los 300.000 millones de pesos.

“Estamos haciendo aproximadamente para este año unas 35 mil necropsias que están repartidas entre homicidios, suicidios, todo un tema de accidentes y de accidentes de tránsito, que es otra preocupación que tenemos grande”, explicó Cortés. El año pasado, la entidad practicó 33.000 necropsias y, para 2026, espera superar esa cifra.

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El director señaló que los homicidios representan una proporción importante de estos procedimientos. Según sus estimaciones, este año podrían superar las 15.500 necropsias relacionadas con homicidios, frente a las aproximadamente 14.500 que mencionó como referencia de la actividad anterior.

Cortés también se refirió a las valoraciones médico-legales por presuntos delitos sexuales contra menores de edad. Indicó que durante 2025 se registraron cerca de 16.000 casos. De ese grupo, afirmó, entre 13.500 y 14.000 casos estarían relacionados con mujeres menores de edad.



A las cargas de trabajo se suma la falta de recursos para atender las necesidades operativas de Medicina Legal. “Yo tengo que calificar que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la cenicienta de la justicia en este país”, afirmó el director, quien explicó que la entidad no cuenta con todo el personal requerido a nivel nacional y que también enfrenta dificultades en materia de infraestructura.

Una de las situaciones más complejas se presenta en Cali, donde, de acuerdo con Cortés, las afectaciones ocasionadas por un terremoto han impedido el funcionamiento habitual de la sede. Para mantener algunos servicios, se han implementado planes de contingencia con apoyo de espacios facilitados por la Fiscalía General de la Nación.

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“Estamos tomando planes de contingencia para que funcione la parte clínica y la parte de laboratorios en algunos sitios que nos ha facilitado la Fiscalía General de la Nación”, explicó. Sin embargo, las labores de morgue y patología continúan desarrollándose en Palmira, bajo condiciones que el funcionario calificó como inadecuadas, con el propósito de atender las necesidades del suroccidente colombiano.

El director también advirtió que la falta de presupuesto podría dificultar la puesta en marcha de la ley relacionada con perfiles genéticos para la criminalidad. Según explicó, esperan que la Corte Constitucional termine el estudio correspondiente en febrero de 2027, pero la institución todavía no tendría los recursos suficientes para implementar esa normativa. Cortés reiteró que el déficit presupuestal ronda los 300.000 millones de pesos.

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Durante la entrevista, el funcionario también entregó cifras sobre menores de edad fallecidos en operaciones militares. Indicó que, desde el 7 de agosto de 2026, Medicina Legal registra ocho menores fallecidos en ese contexto: cinco de sexo masculino y tres de sexo femenino. Además, señaló que en lo corrido del año la estadística asciende aproximadamente a 17 menores de edad fallecidos.

De acuerdo con el director, los casos se han registrado principalmente en Norte de Santander, Guaviare y Arauca, y las edades de los menores reportados estarían entre los 13 y los 17 años.