JEP revisará nuevamente la situación jurídica de ‘Kiko’ Gómez

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revisará durante 60 días la situación jurídica del exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez, según confirmó a Blu Radio el abogado Juan Felipe Criollo.

El jurista explicó que la decisión contempla revisar los expedientes y la documentación relacionada con las condenas que pesan contra el exmandatario departamental, para establecer si los hechos por los que fue condenado tienen relación con el conflicto armado y pueden ser examinados por la justicia transicional.

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“Esa solicitud se pasó hace como 15 días y ahorita no están diciendo que lo van a aceptar, sino simplemente que van a revisar”, señaló el abogado, quien aclaró que el trámite no significa que la JEP haya aceptado el sometimiento de Gómez Cerchar.

Según la defensa, el análisis se concentra en dos procesos penales. El primero corresponde al homicidio de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, y su esposo, Henry Ustaris. El segundo está relacionado con el asesinato del concejal Luis Gregorio López Peralta y el delito de concierto para delinquir.



La decisión de la Jurisdicción se produce en el marco del trámite de sometimiento del exgobernador, quien busca que se examine su posible relación con estructuras paramilitares y su eventual responsabilidad como tercero colaborador o financiador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La revisión se produce después de que, en 2022, esa instancia revocara parcialmente el rechazo inicial de su sometimiento.

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El abogado explicó que, si la Jurisdicción determina que tiene competencia sobre los hechos y acepta el sometimiento, las condenas podrían entrar en el ámbito de la justicia transicional, sujeto al cumplimiento de los requisitos correspondientes.

En ese escenario, Gómez Cerchar tendría que cumplir los compromisos que le imponga la JEP, entre ellos los relacionados con el aporte de verdad y la contribución a los derechos de las víctimas. La eventual aplicación de beneficios dependerá de las decisiones judiciales y de las condiciones que deba cumplir si es aceptada esta solicitud.