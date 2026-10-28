Gobierno actualizará el paso a paso para declarar racionamiento de energía

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) está preparando la actualización de los pasos a seguir para declarar un racionamiento de electricidad en Colombia, según documentos conocidos por Blu Radio.

La propuesta se conoce en medio de la crisis causada en el sector por cuenta del fenómeno de El Niño y del “agotamiento” de la red de transmisión en la Costa Caribe.

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La norma sobre racionamiento no se actualizaba con este nivel de detalle desde hace más de 30 años y, aunque es una decisión prudente tener listas las herramientas para actuar si las medidas de ahorro no son suficientes, también es una señal clara de que hay que tomarse en serio el riesgo de apagón, dijeron fuentes del sector.

Vale aclarar que el país no está entrando en un apagón en este momento.



¿Cómo se podría declarar un apagón en el país?

Según los documentos, la propuesta de la Creg implica dos categorías de racionamiento: un racionamiento de emergencia, que se materializa en tiempo real, y un racionamiento programado, que se aplica cuando la demanda de energía esperada supera a la oferta de energía esperada.

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Cuando se trata de un racionamiento de emergencia, lo ideal es distribuir el racionamiento de manera proporcional a la demanda.

Sin embargo, para el racionamiento programado, los primeros en tener restricciones serían los hogares y los usuarios en mora, aquellos que llevan dos meses sin pagar el recibo.

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La propuesta establece en estos casos que, si el faltante de energía es menor al 1 % de la demanda total, no se daría un racionamiento, sino un “manejo operativo” que puede incluir cambios al voltaje. Cuando el faltante esté entre el 1 % y el 3 %, se raciona a los hogares; entre el 3 % y el 5 %, se raciona también a los usuarios oficiales; entre el 5 % y el 10 %, se suman los usuarios comerciales, y para faltantes superiores al 10 %, también se incluye a la industria.

Los cálculos de la Creg muestran que “si se decide racionar un 3 %, el número total de usuarios afectados serían 501.117 repartidos entre los distintos OR (operadores de red) en el país y la cantidad de energía racionada sería 16.678.481 kWh en una semana calendario repartida entre diferentes usuarios de forma equitativa y rotativa”.

Es decir, no todos los hogares tendrían cortes de luz al mismo tiempo, sino que se daría un esquema de rotación.

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Además, existe un tipo de usuarios que no se pueden desconectar: los sujetos de especial protección según la Corte Constitucional. Sin embargo, la Creg no aclara a quiénes está haciendo referencia con exactitud.

¿Por qué actualizar ahora las reglas para un apagón?

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El Centro Nacional de Despacho y el Centro Nacional de Operaciones le advirtieron a la Creg que es necesario actualizar las herramientas para implementar en la práctica un racionamiento de electricidad.

A principios de septiembre, el CNO alertó sobre “una situación actual de déficit de Energía en Firme en el SIN y un riesgo inminente de déficit de potencia”. También reportó “la violación del indicador de confiabilidad del Código de Operación denominado Valor Esperado de Racionamiento de Energía Condicionado (VEREC). Esta vulnerabilidad se agrava ante la materialización de un fenómeno de El Niño catalogado como ‘muy fuerte’ para el segundo semestre del año en curso”.

Días después de esa advertencia, el país tuvo su primer “susto” y estuvo cerca de tener un apagón los días 28 y 29 de septiembre.

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Los pronósticos del sector apuntan a que la situación será cada vez más compleja a medida que se intensifique la sequía y las hidroeléctricas vean reducidas sus posibilidades de generar energía para el sistema.