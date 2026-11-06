"Riesgo de escopolamina y bloqueos": la advertencia de EE. UU. a turistas en Cartagena hoy

La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos que proyecten visitar Cartagena de Indias durante las Fiestas de la Independencia, programadas entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026.

Según informó la representación diplomática a través de un comunicado oficial publicado este 6 de noviembre, la advertencia responde a la previsión de un incremento en hurtos menores, bloqueos viales no autorizados y el riesgo del uso de sustancias incapacitantes en zonas de alta afluencia de público.



¿Cuáles son los principales riesgos señalados por la Embajada de EE. UU. en Cartagena?

De acuerdo con lo expuesto en el reporte consular, las autoridades estadounidenses anticipan un aumento en la delincuencia común y congestiones de tráfico producto de los cierres viales e itinerarios del festival. De manera específica, el organismo diplomático recomendó a sus nacionales evitar el tránsito por las zonas ubicadas al este del Centro Comercial Caribe Plaza.

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Según señala el informe, en caso de requerir movilidad por dichos sectores, los ciudadanos deben actuar con extrema precaución ante la presencia de bloqueos ilegales instalados por residentes para exigir dinero a conductores y peatones.

Asimismo, la alerta insta a mantener la vigilancia en el trayecto terrestre entre Cartagena y Barranquilla. Sobre este corredor, la sede diplomática sugirió utilizar de forma exclusiva las vías principales de las Rutas 90 y 90A para evitar retenciones o confrontaciones.



Cartagena, Colombia: During Cartagena’s Independence Day celebrations, the Embassy reminds all U.S. citizens to maintain a high level of security awareness while visiting the city. A significant increase in petty theft is expected, along with the potential for unsanctioned… pic.twitter.com/BKGJoZEZHX — TravelGov (@TravelGov) November 6, 2026

En materia de seguridad personal, la Embajada enfatizó el riesgo latente asociado al uso de escopolamina u otras sustancias químicas incapacitantes por parte de bandas criminales para asaltar o robar a las víctimas, incluidas aquellas contactadas a través de aplicaciones de citas. El documento subraya que la ingesta forzada de estas sustancias puede ser administrada en alimentos, bebidas o directamente sobre la piel.



¿Cómo será el cronograma de eventos y cierres viales según la alerta?

La representación diplomática solicitó a sus nacionales tener en cuenta la programación oficial de los festejos para planificar sus desplazamientos:



Miércoles 11 de noviembre: actos conmemorativos oficiales, sesión solemne del Consejo Distrital, lectura del Acta de Independencia y ofrendas florales en el Camellón de los Mártires y la Plaza de la Trinidad en Getsemaní. Se declara día de fiesta cívica en la ciudad.

actos conmemorativos oficiales, sesión solemne del Consejo Distrital, lectura del Acta de Independencia y ofrendas florales en el Camellón de los Mártires y la Plaza de la Trinidad en Getsemaní. Se declara día de fiesta cívica en la ciudad. Jueves 12 de noviembre: gran Desfile de Independencia (Bando) sobre la Avenida Santander entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m., con cierres viales severos y concentraciones multitudinarias. Festivo cívico local.

gran Desfile de Independencia (Bando) sobre la Avenida Santander entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m., con cierres viales severos y concentraciones multitudinarias. Festivo cívico local. Viernes 13 y sábado 14 de noviembre: festival Náutico de la Independencia y evento "Bololó del Arsenal", con cierres totales sobre la Calle del Arsenal en Getsemaní y conciertos masivos. El 13 de noviembre aplica como festivo cívico.

festival Náutico de la Independencia y evento "Bololó del Arsenal", con cierres totales sobre la Calle del Arsenal en Getsemaní y conciertos masivos. El 13 de noviembre aplica como festivo cívico. Lunes 16 de noviembre: día festivo nacional oficial en Colombia por la conmemoración de la Independencia de Cartagena bajo la Ley Emiliani.

Recomendaciones de seguridad emitidas para los viajeros

Para mitigar eventuales riesgos durante la semana de festejos, la Embajada de los Estados Unidos publicó el siguiente listado de acciones preventivas:

