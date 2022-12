Ejército turco dice que no intervendrá en la crisis pero la observará

su respeto por el Estado de derecho, pero añadió que seguirá de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

"Las fuerzas armadas no quieren participar de ninguna manera en el debate político. Pero seguirán de cerca la evolución de los asuntos que atañen a los derechos personales de nuestras fuerzas relacionados con el Estado de derecho y la justicia básica", reza la nota del Ejército, hecha pública hoy en su web oficial.

La nota llega en un momento de crisis del Gobierno que muchos turcos comparan ya con las semanas anteriores al golpe de Estado de 1980, cuando se inició la última dictadura militar de Turquía, aunque el Ejército ha perdido desde entonces el rol de árbitro supremo de la política que mantuvo hasta inicios del siglo XXI.

La remodelación ayer del Ejecutivo, con la salida de cuatro ministros involucrados en la investigación de un escándalo urbanístico y financiero, no ha calmado los ánimos e incluso parece haberlos exacerbado, dado que el nuevo Gabinete parece certificar una apuesta por la mano dura.

Hoy, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), en el poder desde 2002, decidirá el destino de tres diputados que criticaron la actitud del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y han sido citados por el comité disciplinario del partido.

Uno de ellos, Erdal Kalkan, no esperó el resultado y anunció su dimisión pasada la medianoche en la red social Twitter, con duras palabras contra el primer ministro.

"Un partido político no es la finca particular de nadie, no ha sido fundado por Tayyip Erdogan sino por millones de personas", tuiteó el diputado de Esmirna, que ya fue crítico con el AKP durante las protestas de Gezi el verano pasado.

El exministro de Cultura Ertugrul Günay, también conocido por sus posturas independientes, mostró su descontento con la remodelación del Gabinete y especialmente con los nuevos titulares de Interior y Justicia.

El tercero es Haluk Özdalga, diputado por Ankara, quien pidió ayer al presidente, Abdullah Gül, que interviniera en lo que calificó de "crisis del Estado y de la democracia".

El miércoles ya había devuelto su acta uno de los cofundadores del partido, el exministro de Interior Idris Naim Sahin, y en las semanas anteriores otros dos diputados del AKP dimitieron en protesta por la guerra declarada contra el movimiento religioso del predicador exiliado Fethullah Gülen.

Erdogan ha achacado la reciente investigación judicial a un intento del movimiento Gülen de socavar y hundir su Gobierno.

La plataforma "Solidaridad con Taksim", que ya coordinó las protestas de Gezi en verano, ha convocado para las 17.00 GMT de hoy en Estambul una manifestación para pedir la dimisión en bloque del Gobierno.

Anoche ya hubo protestas con miles de personas en varias ciudades turcas y en algunos lugares de Ankara incluso se construyeron barricadas.

Todo indica que el pulso de hoy sea más duro todavía, porque es previsible que la policía turca no permita la concentración convocada en la emblemática plaza de Taksim, centro de las protestas sociales del verano pasado.

La más reciente crisis en Turquía ha provocado un desplome de la Bolsa de Estambul y de la lira turca, que hoy cayó a un mínimo histórico, al cambiarse por 0,46 dólares y 0,33 euros.

Con EFE.