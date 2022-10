El abecé del proyecto que busca prohibir los plásticos de un solo uso en el país

La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes aprobó este martes en un primer debate y por unanimidad el proyecto de ley que busca prohibir la fabricación, importación, distribución y venta de plásticos de un solo uso en todo el país.

Con 17 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto, que es promovido por los representantes Juan Carlos Losada y Harry Giovanny González García, seguirá ahora trámite en el Congreso, donde le esperan tres debates más.

A propósito, el congresista Juan Carlos Losada pasó por los micrófonos de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, y explicó detalles de la iniciativa, que calificó como un gran avance en pro de la salud del planeta.

“Los plásticos de primer uso son los que coloquialmente se conocen como desechables y que uno utiliza una vez y no los vuelve a utilizar. No se reciclan, no se reutilizan y desgraciadamente terminan en ecosistemas estratégicos para la vida de este planeta, en especial los marinos”, dijo.

Losada explicó que, según cifras de la ONU Medio Ambiente, el 78 % de los plásticos que se usan en el planeta son de un solo uso, que terminan contaminando mares, ríos, humedales y diversos ecosistemas.

Argumentó, además, que el proyecto de ley contempla que todas aquellas industrias que trabajan con este tipo de plástico tendrán que ir paulatinamente transformado sus productos hasta el año 2025, donde quedarían totalmente prohibidos.

Así las cosas, los pitillos, platos y cubiertos desechables, copitos, guantes para comer, botellas, vasos y demás materiales de plástico de un solo uso quedarían fuera del mercado nacional.

“En un futuro, ya no se podría comprar agua en botellas de plástico, tocaría comprarla en vidrio o en algún otro material (…) Serían materiales que sean no nocivos para el consumo humano y la salud del planeta”, manifestó el legislador.

“La estadística de ONU Medio Ambiente señala que en el planeta solo hemos reciclado el 9 % de la basura plástica que hemos generado. Eso quiere decir que el 91 por ciento del plástico no lo hemos reciclado, esto es terrible para el planeta”, sentenció.

