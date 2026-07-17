El activista Beto Coral llegó a Colombia deportado desde EEUU; lo recibió la canciller Villavicencio

El activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, llegó este jueves a Colombia deportado de Estados Unidos tras permanecer un mes detenido por las autoridades migratorias de ese país y aseguró que continuará su labor política y de denuncia, al tiempo que renunció a solicitar asilo en territorio estadounidense.

"Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos", afirmó Coral a su llegada a Bogotá, donde fue recibido por la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.

El activista explicó que, por ahora, no se referirá a las circunstancias de su detención porque busca garantizar la salida de su familia de Estados Unidos y evitar posibles represalias.

"No puedo referirme a los detalles de mi detención (...) lo único que quiero es sacar de forma urgente a mi familia de ese país", señaló.



Coral fue detenido el pasado 16 de junio en el estado de Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), un caso que el presidente Gustavo Petro, denunció como una "persecución política" y que atribuyó en su momento al candidato y hoy presidente electo, Abelardo De La Espriella.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos asegura que Coral permaneció en el país después del vencimiento de su visado y lo considera un "extranjero ilegal".

El activista sostiene que ingresó legalmente a Estados Unidos en 2015 y que desde 2016 tiene una solicitud de asilo pendiente, al tiempo que niega haber cometido delitos o haber actuado como agente del Gobierno colombiano.

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Denuncias

Coral, conocido por sus denuncias contra sectores de la derecha colombiana y por su apoyo a Petro, aseguró que su detención no logró silenciarlo.

"Creo que se equivocaron los que pretendían silenciarme. Antes solamente tenía mi celular y un micrófono. Creo que desde ahora en adelante van a ser muchos más micrófonos, van a ser muchas más cámaras para enviar un mensaje de lucha", afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a De la Espriella para que atienda la situación de los colombianos detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.

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"El mensaje es para que el próximo presidente, más allá de cualquier diferencia, entienda la problemática de la inmigración colombiana", manifestó Coral, al denunciar que hay connacionales que permanecen detenidos durante largos periodos "sin el debido proceso".

Por su parte, la canciller colombiana aseguró que el Gobierno hizo todas las gestiones diplomáticas para facilitar el retorno de Coral y anunció que continuará acompañando el proceso para lograr la salida de su familia de Estados Unidos.

La ministra recordó que, desde el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses en enero de 2025, tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, Colombia ha realizado más de 78 vuelos de repatriación con aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En estos vuelos, los colombianos son deportados "de manera digna, sin esposas ni cadenas", dijo la ministra, quien señaló además que durante el Gobierno de Gustavo Petro han retornado al país 16.988 colombianos bajo esa modalidad.