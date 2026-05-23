El cultivo de papa en Colombia como motor de la economía del país

Las Papa son más que un alimento básico en la mesa colombiana: son un motor clave de la economía nacional. La producción de papa en Colombia se realiza durante todo el año y abarca diversas zonas climáticas. Más de 350.000 familias colombianas dependen de este cultivo, que genera empleo, dinamiza las economías locales y desempeña un papel fundamental en la seguridad alimentaria.

Actualmente, Colombia cultiva papa en nueve departamentos y en al menos 300 municipios. El 90 % de la producción se concentra en cuatro regiones: Cundinamarca, con el 36 % del total; seguida de Boyacá (27 %), Nariño (22 %) y Antioquia (5 %). Colombia tiene una producción anual promedio de papa de 2,5 millones de toneladas, con los pequeños productores como eje central de la producción nacional.

Desde una perspectiva agroindustrial, McCain Foods es el principal productor de papa de Colombia. Según Lisardo Ñustes, “Cundinamarca y Boyacá aportan el 93 %, y Nariño el 7 %, de las papas que la empresa utiliza en productos conocidos bajo la marca McCain, como Casquitos, Papas Rústicas y ZigZag, entre otros. La empresa ha desarrollado diversos modelos de suministro a través de esquemas colaborativos y mutuamente beneficiosos, en los que los agricultores colombianos trabajan en conjunto”.

Un pilar fundamental del enfoque de McCain Foods son los acuerdos de precios establecidos con antelación, que ayudan a los agricultores a fortalecer la resiliencia de sus negocios. McCain también está ampliando el acceso de los pequeños agricultores a través de Campo Vivo, la empresa social de la compañía. Desde su lanzamiento, Campo Vivo ha apoyado a más de 1.700 agricultores en 18 municipios de Cundinamarca, Boyacá y Meta, en el caso de la yuca.

Este programa ha brindado más de 30.000 horas de capacitación, enfocadas en prácticas agrícolas, manejo de cultivos de papa, educación financiera, alfabetización digital y desarrollo comunitario. Como resultado, los agricultores participantes han duplicado su productividad y obtenido rentabilidades de dos dígitos sobre su inversión.

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Además, es importante destacar que la producción de papa en Colombia genera más de 266.000 empleos, de los cuales 76.000 son directos, lo que la convierte en un factor clave para la economía rural y agrícola. La agricultura familiar representa el 75 % de las unidades de producción y contribuye con el 61 % de la producción nacional, consolidándose como un motor para la economía agrícola y los pequeños productores.

Según Fredy Quevedo, “la papa no solo es fundamental para la agricultura colombiana, sino también un motor crucial del desarrollo económico y la innovación en el sector agroindustrial del país. Mediante la colaboración, la innovación y las prácticas sostenibles, McCain sigue desempeñando un papel vital en el fortalecimiento del futuro agrícola de Colombia, contribuyendo al crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades rurales”.

A través de la colaboración, la innovación y las prácticas sostenibles, McCain Foods continúa desempeñando un papel fundamental en el fortalecimiento del futuro agrícola de Colombia, contribuyendo al crecimiento económico, al cuidado del medio ambiente y al bienestar de las comunidades rurales.