El dato: Policía tendría grabaciones de negociadores de Farc ordenando atentados

Según el periodista de Mañanas BLU, Felipe Zuleta, el director de Inteligencia de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, recibió unos informes desde Cuba los cuales contendrían, según sus fuentes, grabaciones de algunos comandantes sentados en la mesa de negociaciones dando instrucciones de realizar atentados en Colombia.

Zuleta indicó que el Gobierno cubano habría enviado a dos altos funcionarios para reunirse con comandantes de las Farc y advertirles que no patrocinarían este tipo de actos. Esto teniendo en cuenta que la isla salió de la lista de países que apoyan el terrorismo recientemente, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. (Lea también: Cuba sale de la lista de países que patrocinan el terrorismo )