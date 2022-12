El desabastecimiento reina en Venezuela

Dos días antes de las elecciones legislativas que se vivirán en Venezuela, el desabastecimiento sigue reinando en el vecino país.



Blu Radio pudo constatar las enormes filas que se ven a la entrada de los diferentes supermercados Bicentenario, cadena del Gobierno de ese país y en la cual se ofrecen, con limitaciones, los productos básicos. (Lea además: No vayan a poner sus huevos ahí: Santos sobre exportaciones a Venezuela )



Al momento de percatarse de la presencia de los medios de comunicación, los funcionarios del supermercado permitieron el ingreso de los venezolanos, sin embargo les anunciaron que solo quedaba jabón para la venta.



“Será que vamos a comer jabón”, dijo una de las personas que se encontraba allí.



Otra de las personas que estaba en el Bicentenario dijo que como eran elecciones prefería abastecerse, pues no sabía cómo iba a amanecer el país el próximo lunes.



“Vine hoy por que hay elecciones y no sé cómo amanezca el lunes la cosa, vine por lo que consiga, porque si uno viene por algo específico se devuelve vacío a la casa, “, agregó el venezolano quien señaló que si recurre a los ‘bachaqueritos’ se gasta más dinero.