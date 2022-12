El desayuno, al que habría ido Santos, en el que se ‘coordinó’ aporte de Odebrecht

BLU Radio conoció en exclusiva el primer interrogatorio que rindió en la Fiscalía el empresario Eduardo Zambrano, contratista de Consol y ‘lobbista’ durante más de 20 años de Odebrecht y quien ha sido testigo estrella en el proceso por el escándalo de sobornos de la multinacional en Colombia.

Desde esa diligencia, fechada en marzo del 2017, Zambrano le contó a la Fiscalía sobre reuniones en donde se habló de aportar a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos tanto en el 2010 como en su reelección para el 2014.

Primera reunión para que Odebrecht ganara la Ruta del Sol

En este primer punto no se habla nada de campañas, pero Zambrano le cuenta a la Fiscalía cómo fue la primera reunión en donde se habló “del interés para que la obra se la ganara Odebrecht.

Dice que en el 2009 tuvo un primer acercamiento con el entonces gerente del Inco Gabriel Ignacio García y fue para preguntar por la licitación dela Ruta del Sol II.

“Esas reuniones se hacían con Daniel García Arizabaleta, es amigo mío y quien me hizo el contacto con Gabriel García. El interés de las reuniones era “preguntar por el estado de la licitación Ruta del Sol II, el interés era que se la ganara Odebrecht porque nosotros teníamos el contrato de diseño con Odebrecht”.

Campaña 2010

La primera mención que hace de campañas políticas es cuando la fiscal del caso Amparo Cerón, quien ha coordinado las líneas más importantes del proceso, le pregunta si ha estado vinculado al desarrollo de campañas electorales en Colombia.

Zambrano contesta que activamente no ha participado pero asegura que en el año 2010, “en una conversación en la oficina con el señor Juan Claudio Morales, era o es amigo del presidente Santos, es particular, el maneja peajes, recoge dineros de peajes, allí se habló de un posible aporte de la campaña, de la posibilidad de que Odebrecht participará como aportante para la campaña presidencial del 2010, yo hablé con Luiz Bueno y le conté la conversación con Juan Claudio Morales, que fue personal. Luiz Bueno manifestó el interés en hacer un aporte a la campaña por parte de Odebrecht, hablé con Juan Claudio y le conté que Luiz Bueno estaba en disposición de hacer un aporte, a raíz de eso se hizo desayuno en la Casa Medina en la cual estuvieron Orlando Sardi, Juan Claudio Morales, Consuelo Caldas, a quien yo no conocía, Luiz Bueno y yo. En ella se habló de la posibilidad de los aportes de Odebrech, creo que fue hacia febrero del 2010”.

Sin embargo, dice Zambrano que no sabe de cuánto fue el aporte porque en esa reunión de Casa Medina no se habló de cuantías.

“Se habló de hacer unos aportes, de ahí en adelante ya me sacan a mí, de ahí en adelante fue la relación Odebrecht con la campaña, no tuve conocimiento con quién de la campaña”, puntualizó.

¿Asistió al desayuno el expresidente Santos?

Tiempo después de este interrogatorio y por el calibre de información que tiene Zambrano, la Fiscalía lo vio como candidato a un principio de oportunidad por lo que Zambrano ha ido ampliado su declaración. El dato más importante que aportó es que a esa reunión que acabamos de relatar también asistió el expresidente Juan Manuel Santos.

Campaña de reelección en el 2014

Pasan a la campaña de reelección en el 2014 porque la fiscal del caso le pregunta si conocen a Roberto Prieto, exgerente de la campaña del expresidente Santos. Ahí, Zambrano dijo que lo conoció en ese año cuando Prieto buscaba recursos para la reelección.

Zambrano dice en el interrogatorio que lo conoce “hace como unos tres años”.

Es decir, en el 2014 teniendo en cuenta la fecha del interrogatorio y que lo conoció en una reunión en el hotel Marriot.

“Era una reunión política buscando recursos para la campaña de Santos, la reelección. Había un poco de gente, éramos colombianos, yo fui con Miguel Hernández, es un ingeniero que tenía una compañía de ingeniería, Miguel fue el que me llevó porque me tenía que presentar a una persona muy importante que precisamente era Roberto, porque era el coordinador de la campaña, todo el mundo lo asocia como una persona muy cercana al presidente. Ahí fue que me presentaron a Roberto Prieto”.

Sin embargo, la fiscal de pregunta de cuánto fue el aporte lo Odebrecht en esa campaña y Zambrano vuelve y dice “que no tenía ni idea”.

Finalmente, los fiscales le preguntan al empresario si supo cómo se materializó el aporte de la campaña de santos y Zambrano asegura que no.

Hoy, el empresario, que está representado por el abogado Hernando Bocanegra está a la espera de que le finiquiten un preacuerdo y un principio de oportunidad a cambio de información privilegiada que por supuesto, dentro de su matriz está el aporte de Odebrecht a la campaña de Santos.

Escuche aquí el audio completo de esta noticia en Meridiano BLU:

