El drama de estudiante colombiana con cáncer varada en Rusia por el COVID-19

Valeria Guerrero Storino, de 21 años, es una joven colombiana, radicada en Rusia, donde cursa sexto semestre de medicina en calidad de becada. Hace dos semanas un diagnóstico médico cambió su historia y ahora requiere regresar a Colombia de manera urgente.

La exitosa estudiante fue diagnosticada con cáncer en fase 4 y, según los exámenes realizados, requiere de ocho sesiones de quimioterapias.

Storino contó angustiada a través de un video, que difundió por redes sociales, que necesita regresar a Colombia para su tratamiento.

“Desafortunadamente la póliza que tengo no cubre dicho tratamiento, me he comunicado con la embajada, la cancillería, pero no me han dado una respuesta que me pueda ayudar en esta situación. Tengo muchas probabilidades de curarme, pero necesito ir a mi país, regresar a casa, el tratamiento es muy fuerte, por la fase en la que está el cáncer”, con estas palabras, Valeria Guerrero conmovió a los usuarios en redes, que se unieron al clamor de ayuda.

A estas declaraciones se unió la madre de la joven, Martha Storino, que desde Barranquilla adelanta trámites para lograr el retorno de su hija, sin ninguna respuesta alentadora hasta el momento.

“Inicié trámites con la cancillería, pero me dijeron que es impensable un vuelo humanitario desde Rusia, que la única opción es llegar hasta Madrid y de ahí se pueden facilitar las cosas”, señaló.

La familia de la joven le hace un llamado al Gobierno Nacional para que faciliten el traslado de la estudiante y poder, a través de su EPS en Colombia, iniciar el tratamiento contra el cáncer.

