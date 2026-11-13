“El Fondo Milagro está funcionando en Chocó”: gobernadora Nubia Carolina Córdoba

Frente a la discusión pública sobre la gestión de la entidad encargada de la reconstrucción en Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, respaldó el trabajo realizado hasta el momento en el departamento.

“Yo debo decirle que tengo una comunicación permanente con el gerente del Fondo Milagro. Yo debo decirle que tengo una comunicación permanente con el equipo de trabajo... Yo ya he presentado formalmente los proyectos”, afirmó la gobernadora.

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Córdoba explicó que la magnitud de los daños exige una intervención sin precedentes. Según las evaluaciones técnicas, en el departamento se requiere la demolición de aproximadamente 4.000 edificaciones y viviendas, la reparación de unas 30.000 viviendas con afectaciones parciales y la reconstrucción total de cerca de 8.000 inmuebles.

Sobre la escala de la tarea, la gobernadora enfatizó: “Debemos reparar 30,000 viviendas y debemos reconstruir casi 8,000 y eso es un reto muy grande que obviamente no logramos solos”.



Apuesta por la infraestructura vial y alianzas público-privadas

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la formalización de una donación por parte de la familia Sarmiento (Grupo Aval) destinada específicamente al Plan Vial del Chocó. Estos recursos privados se integrarán a las inversiones públicas para consolidar la tercera vía nacional del departamento, la cual conecta el río Atrato desde el municipio de Ríosucio con el departamento de Antioquia hacia los puertos de Turbo y Pisisí.

A esta iniciativa se suman otras alianzas con el sector privado y organizaciones de cooperación: "Fundación Pies Descalzos (Shakira): Avanza en la ejecución de siete instituciones educativas en municipios como Unión Panamericana, Quibdó, Baudó, Medio Baudó y Bahía Solano".

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Grupo Argos: Dio inicio a la construcción de las primeras 500 viviendas de reconstrucción total en el corregimiento El Dos, en Unión Panamericana.

Grupo Nutresa: Se adelantan gestiones para la instalación de una planta procesadora de chips de plátano en el Darién (Belén de Bajirá), con miras a potenciar la vocación agroindustrial de la región.

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Emergencia habitacional, subsidios y cuellos de botella en la reconstrucción

En materia de atención inmediata a los damnificados, la gobernadora confirmó que la primera fase de ayuda humanitaria de emergencia logró cubrir el 100% del territorio gracias a la solidaridad nacional. . Asimismo, se han girado recursos por el orden de 12.000 millones de pesos en subsidios de arrendamiento para beneficiar a cerca de 9.000 familias inscritas en el Registro Único de Damnificados.

No obstante, la mandataria expuso la complejidad estructural que retrasa la entrega de soluciones definitivas, citando la falta de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) actualizados, la inexistencia de redes de acueducto y alcantarillado en zonas rurales de expansión y los trámites de titulación predial

A pesar de que existen familias alojadas en albergues temporales, la gobernadora resaltó la red de apoyo comunitario de los chocoanos: “En el Chocó somos una comunidad y el sentimiento de comunidad no permite que así seamos 20 en la casa, no durmamos en la casa entre todos”.

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Transformación de la narrativa y desarrollo económico

Para Nubia Carolina Córdoba, la recuperación del Chocó no se limita a superar la coyuntura del sismo, sino que requiere una transformación profunda en cómo el país concibe al departamento.

“Aunque no parezca, lo primero que debe cambiar es la narrativa. Si seguimos insistiendo como país en que el Chocó no es más nada que un lugar de pobreza, abandono, de olvido... ¿quién va a invertir allí?”, aseveró.

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Entre los logros de reactivación, la gobernadora resaltó el retorno al 100% de las actividades escolares. “Nosotros logramos una presencialidad plena, afortunadamente vamos a terminar, además, gracias a Dios, este periodo escolar con presencialidad plena”, señaló.

Escuche aquí la entrevista: