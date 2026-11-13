ELN entrega prueba de supervivencia de Camila Pantoja, subteniente secuestrada en Arauca

La subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, secuestrada por el ELN en el municipio de Saravena, Arauca, apareció en un video de más de dos minutos en el que hizo un llamado al Gobierno nacional para que se priorice una salida humanitaria que permita su liberación. }

En la grabación, la oficial también envió un mensaje a sus familiares y manifestó su preocupación por la posibilidad de que se adelante una operación militar para rescatarla.

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Pantoja fue secuestrada cuando se movilizaba por el casco urbano de Saravena y fue interceptada por hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. La uniformada hace parte del Grupo de Caballería Mediano N.° 18 y, de acuerdo con la información preliminar, su secuestro habría sido perpetrado por integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En el video, que fue difundido por el grupo armado como prueba de supervivencia, la subteniente se dirige al Gobierno nacional y solicita que su situación sea atendida mediante una intervención humanitaria. En particular, hace un llamado al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Defensa, Jorge Mora, para que tengan en cuenta su petición en caso de que las autoridades contemplen una operación para conseguir su liberación.



Atención: ELN entrega prueba de vida de teniente María Camila Pantoja #LoMásBlu pic.twitter.com/wTik2E9vMP — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 13, 2026

“Sé que es difícil, pero tienes que cuidarlas a todas. Y aparte de eso, tienes que ayudar que todo sea por ayuda humanitaria, si no, no los vuelvo a volver a ver. Es por el bien de todos, por favor”, expresó la oficial en uno de los apartes de la grabación.