“Salgo sin rencores”: Rodrigo López, agente del CTI liberado por el ELN

Rodrigo Antonio López Estrada, agente del CTI liberado por el ELN tras cerca de 18 meses de secuestro en Arauca, habló con Mañanas Blu, con Néstor Morales, desde la Clínica Santa Fe, en Bogotá, donde permanece bajo valoración médica. Pese a la incertidumbre y la presión psicológica que vivió en cautiverio, el funcionario de la Fiscalía afirmó que no guarda resentimiento contra sus captores: “Salgo sin rencores, salgo con un corazón limpio, una mente libre de rencores”.

López y su compañero Jesús Antonio Pacheco Oviedo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, fueron liberados el jueves 12 de noviembre después de cerca de 18 meses en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN. En la entrega participó una comisión humanitaria integrada por la Iglesia católica de Arauca, la Defensoría del Pueblo y la ONU, como lo informó Blu Radio en la liberación de los dos funcionarios de la Fiscalía.

Publicidad

Rodrigo López: “Éramos objetivo militar” por ser funcionarios públicos

Los dos servidores fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en Fortul, Arauca. Según López, desde el inicio los guerrilleros les explicaron que su condición de servidores del Estado fue el motivo del secuestro: “Nos decían que el problema no era con nosotros (...) el hecho de ser funcionarios públicos para nosotros de la Fiscalía General de la Nación éramos objetivo militar. Entonces por eso fue la retención, por ser funcionarios públicos, (...) haciendo un trabajo propio de mi función en el municipio de Fortul”.

Sobre el trato que recibieron durante el cautiverio, el agente del CTI sostuvo que no hubo agresiones físicas y que las condiciones de alimentación y descanso dependían de la situación de seguridad en cada momento. “El trato del ELN hacia nosotros fue un trato digno (...). Tengo que decir la verdad, así ha sido el trato”, afirmó.



López también aseguró que no puede precisar si en algún momento estuvieron en territorio venezolano: “Nos trasladaban con los ojos tapados, algunas ocasiones pues con los oídos también tapados (...). Es muy difícil saber en qué sitio estoy”.

El “juicio revolucionario” del ELN y sus secuelas psicológicas

Uno de los episodios más difíciles del secuestro fue el llamado “juicio revolucionario” al que el ELN sometió a los funcionarios. En su momento, ONU Derechos Humanos urgió al grupo armado a respetar la vida y los derechos fundamentales de Rodrigo López, Jesús Pacheco, Frankie Hoyos y Yordin Pérez, integrantes del CTI de la Fiscalía y de la Policía, como se registró en la reacción de la ONU frente al juicio del ELN.

Publicidad

“Creo que somos los primeros funcionarios públicos en Colombia que fuimos enjuiciados por el ELN. Pues para mí fue algo extraño, sí, fue algo muy difícil (...). Nos intimaban muchas cosas que en su momento yo no era capaz de asimilar, (...) de la parte de presión, de la parte psicológica que se estaba manejando allí”, relató.

El funcionario reconoció que, aunque no sufrió golpes, el proceso afectó su salud mental. “Ahí se golpea psicológicamente, y yo creo que esas son secuelas más difíciles que las físicas”, dijo.

Llegada de los funcionarios del CTI que fueron secuestrados a la sede de la Fiscalía en Arauca. Foto: captura de video, suministrado.

Publicidad

Por qué el ELN liberó a los agentes antes de cumplir la “condena”

Según López, la “condena” impuesta por el grupo armado en su caso superaba los cuatro años. Sin embargo, la guerrilla les comunicó que había hecho una promesa a sus familias de entregarlos, sin fijar fecha. A ese compromiso se sumó el estado de salud de su compañero de cautiverio.

“Yo lo tomo también como un acto humanitario hacia nosotros, porque en ese momento (...) mi compañero Pacheco tuvo una dificultad médica que tocó que lo vieran personas especialistas en la salud, porque la vida de él estaba en riesgo”, explicó. Y agregó: “Eso también ayudó a que la liberación se diera más pronto”.

El agente destacó el papel de organizaciones como la ONU y la Defensoría del Pueblo, entre otras, que permitieron que las familias tuvieran contacto con el ELN. Además, fue enfático en que no hubo pago de rescate: “No hubo ningún interés monetario para el rescate de nosotros. Solamente fue neto humanitario (...), por voluntad de ellos”.

Publicidad

López también señaló que las operaciones militares nunca estuvieron cerca de lograr su rescate y que, por el contrario, endurecían las condiciones del cautiverio: “Eso hace que (...) el esquema de seguridad sea más rígido, sea más fuerte. Entonces nos afecta a nosotros”.

Los agentes de la Dijín, liberados primero

Durante parte del secuestro, López compartió cautiverio con dos uniformados de la Dijín, que fueron sometidos al mismo juicio. Ellos fueron los primeros en recuperar la libertad, como se informó en la liberación de los dos agentes de la Dijín secuestrados por el ELN. Sobre las razones por las que no fueron liberados al mismo tiempo, el funcionario dijo: “Eso yo muchas veces hice las preguntas y jamás tuve respuesta sobre eso”.

Publicidad

Su futuro en la Fiscalía

El agente del CTI tiene previsto reunirse con la fiscal general y otros funcionarios de la entidad para definir su situación laboral. “Se van a tocar esos temas para ver qué va a pasar a futuro”, indicó, aunque precisó que la fecha se fijará una vez reciba el alta médica.

López agradeció a su esposa, Yariel, a su hijo y a sus familias por el trabajo que hicieron para lograr su libertad. Sobre el estado de salud de Jesús Antonio Pacheco, aseguró que “está bien estable”. Las imágenes del reencuentro pueden verse en así fue la llegada de los agentes del CTI liberados a la Fiscalía en Arauca.

Al cerrar su relato, el funcionario insistió en su mensaje de reconciliación: “No tengo ningún reclamo (...) porque no podemos seguir recargando odio a nuestro territorio colombiano, que es tan hermoso. Y salgo con mucho perdón”.

Publicidad

Durante el secuestro, el ELN difundió una prueba de supervivencia de los dos agentes del CTI, y la Comisión Judicial pidió su liberación con apoyo de organismos nacionales e internacionales.