ELN liberó a dos funcionarios del CTI secuestrados hace 18 meses en Arauca

Después de cerca de 18 meses en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN, fueron liberados este jueves 12 de noviembre Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que permanecían secuestrados desde el 8 de mayo de 2025, cuando fueron retenidos en una zona rural del departamento de Arauca mientras cumplían labores judiciales y de protección.

Los dos funcionarios fueron entregados a una delegación integrada por representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, que participó en el proceso para facilitar su regreso a la libertad.

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De acuerdo con lo conocido sobre el proceso de liberación, el ELN habría tenido en cuenta la situación médica de los dos funcionarios para concretar su entrega, luego de un prolongado periodo de cautiverio.

Durante el tiempo que permanecieron retenidos, el grupo armado aseguró haber sometido a los dos investigadores a lo que denominó un “juicio revolucionario”. En ese proceso, según la información conocida sobre su cautiverio, les fueron impuestas condenas de 60 y 55 meses, respectivamente, por su vinculación con el Estado colombiano.



La situación de los dos agentes también fue objeto de pronunciamientos y advertencias por parte del grupo armado durante los meses de secuestro. El ELN responsabilizó tanto al Gobierno saliente de Gustavo Petro como al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella de cualquier situación que pudiera poner en riesgo la vida de los dos funcionarios.

Durante su cautiverio también fueron difundidos varios videos de supervivencia de los agentes, como parte de las pruebas sobre las condiciones en las que permanecían retenidos y de las exigencias relacionadas con su situación.

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La Defensoría del Pueblo confirmó la liberación y destacó el impacto que representa para las familias de los dos funcionarios, quienes durante este tiempo permanecieron en medio de la incertidumbre sobre su estado y su regreso.

“Su liberación es un alivio que da la posibilidad de reencontrarse con sus familias después de un prolongado periodo de secuestro. En un encuentro previo con sus familiares, conocimos de primera mano la angustia y la incertidumbre que han vivido durante este tiempo. Terminó esta etapa de sufrimiento extremo, pero reiteramos que esto no debería ocurrir. Exigimos la liberación de todas las personas secuestradas por el ELN y por todos los grupos armados”, señaló la Defensoría del Pueblo.

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La liberación de Pacheco Oviedo y López Estrada pone fin a un cautiverio que comenzó el 8 de mayo de 2025 en Arauca y que se extendió durante aproximadamente 18 meses. Ahora, los dos funcionarios deberán reencontrarse con sus familias y recibir la atención correspondiente después del tiempo que permanecieron en poder del grupo armado.

La Defensoría reiteró además su llamado para que las personas que continúan secuestradas sean liberadas y para que el secuestro deje de ser utilizado por los grupos armados como mecanismo de presión.

