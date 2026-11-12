Más de $110.000 millones en terrenos bajo la lupa, MinAgricultura revisa 100 predios de la ANT

El Ministerio de Agricultura revisa 100 predios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que presentan presuntas irregularidades y cuyo valor supera los $110.000 millones. Los hallazgos fueron presentados durante el Comité Intersectorial, en el que participaron las entidades adscritas y vinculadas a esta cartera.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, conoció el balance de las verificaciones adelantadas sobre estos terrenos y anunció que se mantendrá el seguimiento a los casos.

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Durante el encuentro, aseguraron que las revisiones continúan y en los próximos días se espera conocer nuevos hallazgos que podrían ampliar el alcance de las presuntas irregularidades identificadas.

Ganadería y agricultura Foto: AFP

Formalización de tierras para familias campesinas

Durante el comité, el ministro también se refirió a los avances en materia de formalización y adjudicación de tierras. De acuerdo con el balance presentado, se han entregado 1.005 títulos, mientras que otros 1.221 se encuentran en trámite. Estos procesos corresponden a 994 familias campesinas y abarcan más de 6.394 hectáreas.



Señaló también que la entrega de estos documentos debe garantizar seguridad jurídica efectiva para sus beneficiarios y que los títulos deben quedar debidamente inscritos en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

“Los títulos no se van a entregar a medias. Vamos a entregar títulos verdaderos, reales, inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con un proyecto productivo estructurado, paquete tecnológico y financiación del Banco Agrario”, afirmó el ministro.

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Para avanzar en ese propósito, anunció una estrategia de articulación entre el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y el Banco Agrario.

La iniciativa busca que las familias beneficiarias no solo reciban los títulos de propiedad, sino que también cuenten con proyectos productivos, asistencia técnica, financiación y acompañamiento para comercializar sus productos.

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El Ministerio de Agricultura aseguró que continuará con el seguimiento a las verificaciones de los 100 predios señalados por presuntas irregularidades y a los procesos de formalización, mientras espera que en los próximos días se conozcan nuevos resultados de las investigaciones.