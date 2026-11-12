En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jensen Huang
Canciller Omar Bula
Papa León XIV
Primera dama de Uribia
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Más de $110.000 millones en terrenos bajo la lupa, MinAgricultura revisa 100 predios de la ANT

Más de $110.000 millones en terrenos bajo la lupa, MinAgricultura revisa 100 predios de la ANT

El ministro Indalecio Dangond anunció que continuarán las verificaciones sobre estos terrenos y anticipó que en los próximos días se conocerán nuevos hallazgos, también presentó avances en los procesos de formalización de tierras para familias campesinas.

Tierras / Campesinos
Tierras / Campesinos
Foto: Agencia Nacional de Tierras
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

El Ministerio de Agricultura revisa 100 predios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que presentan presuntas irregularidades y cuyo valor supera los $110.000 millones. Los hallazgos fueron presentados durante el Comité Intersectorial, en el que participaron las entidades adscritas y vinculadas a esta cartera.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, conoció el balance de las verificaciones adelantadas sobre estos terrenos y anunció que se mantendrá el seguimiento a los casos.

Últimas noticias

Funcionarios que habían sido secuestrados
Nación

ELN liberó a dos funcionarios del CTI secuestrados hace 18 meses en Arauca

Cárcel. Foto referencia AFP.jpg
Nación

Corte ordena trasladar a más de 2.600 detenidos ante crisis de hacinamiento carcelario

Publicidad

Durante el encuentro, aseguraron que las revisiones continúan y en los próximos días se espera conocer nuevos hallazgos que podrían ampliar el alcance de las presuntas irregularidades identificadas.

Ganadería y agricultura
Ganadería y agricultura
Foto: AFP

Formalización de tierras para familias campesinas

Durante el comité, el ministro también se refirió a los avances en materia de formalización y adjudicación de tierras. De acuerdo con el balance presentado, se han entregado 1.005 títulos, mientras que otros 1.221 se encuentran en trámite. Estos procesos corresponden a 994 familias campesinas y abarcan más de 6.394 hectáreas.

Señaló también que la entrega de estos documentos debe garantizar seguridad jurídica efectiva para sus beneficiarios y que los títulos deben quedar debidamente inscritos en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“Los títulos no se van a entregar a medias. Vamos a entregar títulos verdaderos, reales, inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con un proyecto productivo estructurado, paquete tecnológico y financiación del Banco Agrario”, afirmó el ministro.

Publicidad

Para avanzar en ese propósito, anunció una estrategia de articulación entre el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y el Banco Agrario.

La iniciativa busca que las familias beneficiarias no solo reciban los títulos de propiedad, sino que también cuenten con proyectos productivos, asistencia técnica, financiación y acompañamiento para comercializar sus productos.

Publicidad

El Ministerio de Agricultura aseguró que continuará con el seguimiento a las verificaciones de los 100 predios señalados por presuntas irregularidades y a los procesos de formalización, mientras espera que en los próximos días se conozcan nuevos resultados de las investigaciones.

Relacionados

Ministerio de Agricultura

Agencia Nacional de Tierras

Publicidad

Publicidad

Publicidad