En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emilio Tapia
Clínica Juan N. Corpas
Hantavirus
Debate presidencial
EEUU - Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ONU DDHH rechaza “juicio revolucionario” del ELN y pide liberación de funcionarios secuestrados

ONU DDHH rechaza “juicio revolucionario” del ELN y pide liberación de funcionarios secuestrados

La ONU Derechos Humanos en Colombia advirtió que ningún grupo armado puede privar de la libertad ni imponer sentencias, luego de que el ELN anunciara un “juicio revolucionario” contra dos agentes del CTI y dos policías secuestrados desde el año pasado en Arauca.

ELN (1).jpg
ELN.
Foto: imagen de archivo, Hacemos Memoría.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 6 de may, 2026

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al ELN la liberación inmediata y sin condiciones de cuatro funcionarios de la Fiscalía y la Policía que permanecen secuestrados en el departamento de Arauca desde el año pasado.

A través de un mensaje escrito en su cuenta de X, la ONU urgió al grupo armado a respetar la vida y los derechos fundamentales de Rodrigo López, Jesús Pacheco, Frankie Hoyos y Yordín Pérez, integrantes del CTI de la Fiscalía y de la Policia Nacional, luego de que el ELN anunciara que los sometería a un supuesto “juicio revolucionario”.

“ONU Derechos Humanos urge al ELN la libertad inmedia y sin condiciones, respetando la vida y los derechos humanos, de Rodrigo López, Jesús Pacheco, Frankie Hoyos y Yordin Pérez, funcionarios de la Fiscalía y Policía en Arauca”.

La oficina rechazó este hecho y recordó que constituye una “privación arbitraria de la libertad” en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

"ONU Derechos Humanos rechaza categóricamente la privación arbitraria de la libertad, nombre que se le da a este tipo de secuestro en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Además, advirtió que tanto la privación arbitraria de la libertad como la imposición de penas por parte de grupos armados ilegales representan graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

“La privación arbitraria de la libertad y la imposición arbitraria de penas constituyen graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario #DIH, de acuerdo con el Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra, que rige para los conflictos no internacionales. Ningún Grupo Armado No Estatal puede privar de libertad o imponer sentencias”.

También le puede interesar:

  1. ELN (1).jpg
    ELN.
    Foto: imagen de archivo, Hacemos Memoría.
    Nación

    MinDefensa rechaza "juicio" aplicado por ELN a cuatro secuestrados y pide liberarlos sin condiciones

  2. Cayó cabecilla del ELN en Arauca.jpg
    Cayó cabecilla del ELN en Arauca.
    Foto: imagen de archivo, Blu Radio.
    Nación

    Esta es 'Dayana’, niña de 15 años reclutada por ELN y secuestrada por disidencias: apareció en video

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ELN

ONU

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad