ONU DDHH rechaza “juicio revolucionario” del ELN y pide liberación de funcionarios secuestrados

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al ELN la liberación inmediata y sin condiciones de cuatro funcionarios de la Fiscalía y la Policía que permanecen secuestrados en el departamento de Arauca desde el año pasado.

A través de un mensaje escrito en su cuenta de X, la ONU urgió al grupo armado a respetar la vida y los derechos fundamentales de Rodrigo López, Jesús Pacheco, Frankie Hoyos y Yordín Pérez, integrantes del CTI de la Fiscalía y de la Policia Nacional, luego de que el ELN anunciara que los sometería a un supuesto “juicio revolucionario”.

“ONU Derechos Humanos urge al ELN la libertad inmedia y sin condiciones, respetando la vida y los derechos humanos, de Rodrigo López, Jesús Pacheco, Frankie Hoyos y Yordin Pérez, funcionarios de la Fiscalía y Policía en Arauca”.

1/ONU Derechos Humanos urge al ELN la libertad inmedia y sin condiciones, respetando la vida y los derechos humanos, de Rodrigo López, Jesús Pacheco, Frankie Hoyos y Yordin Pérez, funcionarios de @FiscaliaCol y @PoliciaColombia en #Arauca.

ONU Derechos Humanos rechaza… — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) May 6, 2026

La oficina rechazó este hecho y recordó que constituye una “privación arbitraria de la libertad” en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.



"ONU Derechos Humanos rechaza categóricamente la privación arbitraria de la libertad, nombre que se le da a este tipo de secuestro en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Además, advirtió que tanto la privación arbitraria de la libertad como la imposición de penas por parte de grupos armados ilegales representan graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

“La privación arbitraria de la libertad y la imposición arbitraria de penas constituyen graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario #DIH, de acuerdo con el Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra, que rige para los conflictos no internacionales. Ningún Grupo Armado No Estatal puede privar de libertad o imponer sentencias”.