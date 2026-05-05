Esta es 'Dayana’, niña de 15 años reclutada por ELN y secuestrada por disidencias: apareció en video

En el corazón del Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por décadas de violencia, la crudeza del conflicto vuelve a quedar expuesta en el rostro de una niña. Tiene 15 años, se hace llamar ‘Dayana’ y, en lugar de estar en un salón de clase, aparece en medio de la selva, rodeada de fusiles AK-47 y equipos de comunicación.

La menor fue reclutada por criminales del ELN y terminó capturada por las disidencias de las Farc, tras una emboscada en La Angalia, zona rural de Tibú. Dos estructuras de delincuentes enfrentadas, y en el medio, una adolescente convertida en botín de guerra.

En un video difundido tras su captura, la niña habla con evidente nerviosismo. Se presenta con su alias, explica que cumplía labores como “enfermera” dentro del ELN y, en un mensaje que estremece, agradece a sus captores por respetarle la vida. También envía un saludo a su madre, intentando tranquilizarla diciéndole que está bien y que pronto volverá.

La escena es cruda, una menor de edad, uniformada como cualquier otro de estos criminales, usando el lenguaje ellos, dando declaraciones en medio de hombres armados y la selva.



El caso desata indignación porque no es aislado, es el reflejo de una práctica que se mantiene. El reclutamiento forzado de niños y niñas en zonas donde el Estado sigue siendo débil o inexistente. Jóvenes terminan integrando estructuras criminales, utilizados como mano de obra, mensajeros, combatientes o, como en este caso, incluso en labores sanitarias dentro de grupos ilegales.

La historia de ‘Dayana’ no es solo un testimonio, es una evidencia de cómo la violencia sigue arrebatándole el futuro a cientos de niños en Colombia. En el video, la menor se ve nerviosa, ansiosa por el movimiento de sus manos y con la mirada hacia abajo, advirtiendo que mucho más sucede detrás de la cámara que la grabó tras ser capturada en la selva.