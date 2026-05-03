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Tras supuestas amenazas por parte del ELN y las disidencias en Valdivia, Ejército sigue en la zona

El Ejército Nacional llegó hasta el Norte antioqueño y aseguran que harán operativos para contrarrestar el actuar criminal.

Ejército en Valdivia, Antioquia
Ejército
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 3 de may, 2026

Luego de que en las últimas horas se denunciara que, al parecer, las disidencias de alias 'Calarcá' y el ELN enviaron mensajes intimidantes a los habitantes del sector Raudal Viejo para que no salieran de sus viviendas, el Ejército Nacional aseguró que ya se encuentra en la zona para evitar alteraciones.

Vea también:

  1. El Ejército hace presencia en La Paulina, en Puerto Valdivia, Antioquia
    Séptima División del Ejército
    Antioquia

    Mujer que acudió a cita con presunto miembro del ELN fue hallada muerta en Valdivia, Antioquia

La información que se ha podido conocer desde el Norte antioqueño es que ambos grupos estarían interesados en sacar de la zona al Clan del Golfo y por ello se han reportado algunos enfrentamientos que, por fortuna, no han pasado a mayores.

Ante las denuncias y en medio de la preocupación de las personas en Valdivia, la Séptima División del Ejército Nacional confirmó que los soldados del Batallón de Infantería Liviana N. 31 llegaron a la zona para tratar de mitigar los posibles riesgos.

"Con el propósito de acompañar a la población civil y fortalecer la seguridad de la zona. Seguimos adelantando operaciones, empleando todas nuestras capacidades disponibles para contrarrestar las acciones de los grupos ilegales que alteran la tranquilidad en la comunidad", señaló un integrante de la institución.

Hay que mencionar que en esta zona del departamento, así como en el Nordeste antioqueño, tanto las disidencias de alias 'Calarcá' como el ELN se han unido con el propósito de evitar que el Clan del Golfo se extienda por el territorio y por ello los constantes enfrentamientos entre bandos.

Por ahora, las autoridades en Antioquia están desplegando todas las capacidades para prevenir acciones terroristas que afecten a la población civil o a la fuerza pública en esta subregión de Antioquia.

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