Zozobra en Segovia, Antioquia: hubo detonaciones desde drones para frenar despliegue del Ejército

Hay temor en el municipio de Segovia donde se escucharon detonaciones en la vereda Altos de Manila, a dos o tres kilómetros del centro poblado, que aunque en un primer momento se estimó que eran enfrentamientos, desde esa localidad confirmaron que se trata de grupos armados que intentan impedir la entrada de tropas del Ejército.

Por varias horas hubo uso de drones y explosivos, que incluso comenzaron la noche anterior, causando zozobra en la población civil, que siempre está en medio del fuego cruzado.

"Tiraron unos tatucos y y algunos drones, creyendo que en algunas partes de esas marañas estaba el Ejército. Es muy lejos, como de algún centro poblado, como para decir que va a haber algún algún desplazamiento", indicó.

Aunque en ese municipio se han desarrollado varios consejos de seguridad recientes ante las situación de orden público y la disputa del territorio por parte del Eln, el Clan del Golfo y las disidencias, sigue la tensión. El personero Hambler Patiño aseguró que al parecer hay una ruptura de la tregua que tendrían los ilegales para frenar la incursión del autodenominado EGC.



"Desde los últimos consejos de seguridad han estado programadas intervenciones allá, y habrá que esperar el parte, si es el Ejército que incursionaron a darle tranquilidad a la comunidad. También volvió a a mutar el enfrentamiento entre Farc y Eln. Antes estaban aliados, repeliendo conjuntamente la avanzada de de las AGC, y hace quince días nos enteramos que hay un conflicto de tres otra vez", expuso.

De acuerdo con la Personería de Segovia, el único desplazamiento que se ha dado y continúa activo hasta ahora es el del sector de Arenales, que aunque fue más numeroso hoy en día se estima que son entre 60 y 70 personas, debido que algunos ha ido regresando a sus veredas. Para este caso, indicó, esperan que las fuerzas militares puedan dar un parte de tranquilidad para el retorno de las comunidades.