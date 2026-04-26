Capturaron a disidentes de las Farc enviados a realizar inteligencia y pintar grafitis en Segovia

Soldados del Batallón de Selva N. 55 lograron la captura de dos presuntos delincuentes de las disidencias de las Farc quienes, al parecer, habían llegado hasta el casco urbano del municipio de Segovia para poder hacer control territorial.

La información que se ha podido conocer hasta ahora es que los hombres habrían sido enviados al nordeste antioqueño por alias 'Jhon Fiera', cabecilla del Frente 4 de las disidencias, y quien pretendería establecer control territorial en Segovia.

Hay que mencionar que en esta zona del departamento de Antioquia hay presencia activa del Clan del Golfo y por ello la supuesta misión de los delincuentes de llegar a la zona y hacer tareas de inteligencia delictiva no solo contra el Clan del Golfo, sino también contra la fuerza pública.

Además, mencionar que durante el procedimiento del Ejército Nacional logró decomisar dos armas de fuego tipo pistola, 16 cartuchos y 3 equipos de telefonía que serían usados para actividades de sicariato y propaganda delincuencial en el nordeste antioqueño.



Miembros del grupo disidente de las FARC Segunda Marquetalia marchan en una finca en Llorente, una zona rural de la ciudad portuaria de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, el 31 de agosto de 2024. AFP

Entre los elementos que se le hallaron a los delincuentes llamó la atención de las autoridades que habían dos botes de pintura en aerosol que presuntamente iban a ser utilizados para marcar con grafitis alusivos a las disidencias en varios inmuebles del casco urbano de Segovia.

Los dos hombres capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.