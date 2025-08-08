Publicidad

Comisión Judicial pide liberar a funcionarios secuestrados de la Fiscalía

Comisión Judicial pide liberar a funcionarios secuestrados de la Fiscalía

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y sus seccionales pidieron al ELN la liberación inmediata de dos agentes de la Fiscalía, secuestrados en ejercicio de sus funciones.

Foto: captura de pantalla
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: agosto 08, 2025 09:11 a. m.

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y sus seccionales hicieron un llamado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que libere de manera inmediata a los agentes de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecen en cautiverio.

La Comisión expresó su solidaridad con los familiares de los servidores secuestrados y reiteró la necesidad de que puedan regresar cuanto antes a sus hogares. Este pronunciamiento cuenta también con el respaldo de las Comisiones Interinstitucionales seccionales de la Rama Judicial.

El organismo está conformado por los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo; de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque; de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar; del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra; de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo; así como por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y la representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, Marta Lía Herrera.

Comisión Judicial pide liberar a funcionarios secuestrados de la Fiscalía

En su comunicado, la Comisión solicitó el apoyo de organismos nacionales e internacionales para facilitar la liberación de los funcionarios.

Entre ellos, la Organización de las Naciones Unidas y su Misión de Verificación, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA), el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, con el fin de que adelanten gestiones humanitarias urgentes.

