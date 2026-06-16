Liberados los dos agentes de la Dijín secuestrados por el ELN tras casi un año en Arauca

Después de permanecer cerca de un año secuestrados, el intendente Franki Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordi Fabián Pérez Mendoza, integrantes de la Dijín de la Policía, fueron liberados por el ELN, organización criminal que los mantenía retenidos desde el pasado 20 de julio de 2025 en el departamento de Arauca.

El secuestro ocurrió cuando los dos uniformados se movilizaban por la vía que comunica al municipio de Tame con la ciudad de Arauca. En ese trayecto fueron interceptados por integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN, estructura que posteriormente confirmó que los mantenía bajo su poder.

Cayó cabecilla del ELN en Arauca. Foto: imagen de archivo, Blu Radio.

Durante el tiempo de cautiverio, la guerrilla sometió a los policías a lo que denominó un “juicio revolucionario”, procedimiento mediante el cual les impuso una supuesta condena de 36 meses de privación de la libertad. La decisión fue difundida en comunicados emitidos por esa organización armada ilegal.

La liberación fue confirmada por el propio ELN a través de un comunicado divulgado en canales digitales, en el que informó que los dos agentes recuperaban plenamente su libertad. La entrega se produjo tras casi once meses de cautiverio, poniendo fin a un prolongado episodio que generó preocupación entre sus familiares y las autoridades.



Pese a esta liberación, los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, permanecen secuestrados por el ELN, sin que hasta el momento se conozcan anuncios sobre su posible liberación.