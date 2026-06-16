En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Fenómeno de El Niño
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Liberados los dos agentes de la Dijín secuestrados por el ELN tras casi un año en Arauca

Liberados los dos agentes de la Dijín secuestrados por el ELN tras casi un año en Arauca

El intendente Franki Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordi Fabián Pérez Mendoza recuperaron su libertad tras permanecer en cautiverio desde el 20 de julio de 2025.

Agentes de la Dijín liberados
Suministrada.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

Después de permanecer cerca de un año secuestrados, el intendente Franki Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordi Fabián Pérez Mendoza, integrantes de la Dijín de la Policía, fueron liberados por el ELN, organización criminal que los mantenía retenidos desde el pasado 20 de julio de 2025 en el departamento de Arauca.

El secuestro ocurrió cuando los dos uniformados se movilizaban por la vía que comunica al municipio de Tame con la ciudad de Arauca. En ese trayecto fueron interceptados por integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN, estructura que posteriormente confirmó que los mantenía bajo su poder.

Cayó cabecilla del ELN en Arauca.jpg
Cayó cabecilla del ELN en Arauca.
Foto: imagen de archivo, Blu Radio.

Durante el tiempo de cautiverio, la guerrilla sometió a los policías a lo que denominó un “juicio revolucionario”, procedimiento mediante el cual les impuso una supuesta condena de 36 meses de privación de la libertad. La decisión fue difundida en comunicados emitidos por esa organización armada ilegal.

La liberación fue confirmada por el propio ELN a través de un comunicado divulgado en canales digitales, en el que informó que los dos agentes recuperaban plenamente su libertad. La entrega se produjo tras casi once meses de cautiverio, poniendo fin a un prolongado episodio que generó preocupación entre sus familiares y las autoridades.

Pese a esta liberación, los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, permanecen secuestrados por el ELN, sin que hasta el momento se conozcan anuncios sobre su posible liberación.

Puedes leer:

Director de la Policía
Orden público

“No les vamos a agradecer”: director de la Policía al ELN por liberar uniformados secuestrados

Tarifas de energía
Caribe

Gobierno pide a cinco departamentos ahorrar energía por mantenimiento de planta de gas

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Secuestro

ELN

Publicidad

Publicidad

Publicidad