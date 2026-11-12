Así fue la llegada de los dos agentes del CTI liberados por el ELN a la Fiscalía en Arauca

Después de cerca de 18 meses en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN, fueron liberados este jueves 12 de noviembre Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que permanecían secuestrados desde el 8 de mayo de 2025, cuando fueron retenidos en una zona rural del departamento de Arauca mientras cumplían labores judiciales y de protección.

Los dos funcionarios fueron entregados a una delegación integrada por representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, que participó en el proceso para facilitar su regreso a la libertad.

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Funcionarios llegaron a la sede de la Fiscalía en Arauca

Tras su liberación, los dos agentes llegaron a la sede de la Fiscalía en Arauca, donde fueron recibidos por compañeros del CTI y familiares que los esperaban para reencontrarse con ellos. A la sede llegaron varias camionetas, entre ellas las que transportaban a los funcionarios liberados.



En medio de muestras de alegría, abrazos y saludos, Pacheco y López se encontraron con sus allegados y compañeros de trabajo, quienes celebraron su regreso después de cerca de año y medio de cautiverio.

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De acuerdo con lo conocido sobre el proceso de liberación, el ELN habría tenido en cuenta la situación médica de los dos funcionarios para concretar su entrega, luego de un prolongado periodo de secuestro.

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Mientras permanecieron secuestrados, se conocieron varios videos de supervivencia de los dos agentes, que fueron difundidos como evidencia de que continuaban con vida y de las condiciones en las que se encontraban durante el cautiverio.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo confirmó la liberación e indicó la importancia de este hecho para las familias de los funcionarios, que durante cerca de 18 meses enfrentaron la incertidumbre por su situación y esperaron su regreso.

