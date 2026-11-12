En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jensen Huang
Tibú
Papa León XIV
Giro en caso talio
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ana Lucía Pineda, primera dama, participó en evento con el papa León XIV en Perú

Ana Lucía Pineda, primera dama, participó en evento con el papa León XIV en Perú

La primera dama de Colombia aceptó la invitación de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, para recibir al sumo pontífice.

Ana Lucía Pineda viajó a Perú para recibir a León XIV.
Ana Lucía Pineda viajó a Perú para recibir a León XIV.
Foto: suministrada.
Por: María Palomo
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Ana Lucía Pineda viajó a Perú para recibir a León XIV en el Palacio de Gobierno de Lima, país donde su santidad concluirá su gira por Latino America. La cancillería de Colombia confirmó que la visita y desplazamiento al país andino se realizó con recursos propios de la primera dama.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

“Con el corazón lleno de esperanza, le pedí al Santo Padre que tuviera siempre presente a nuestro país en sus oraciones, por la paz, la unión, la esperanza, el consuelo y el bienestar de todas las familias colombianas.” Afirmó Pineda vía instagram.

Últimas noticias

Sede de audifarma en Cali
Nación

Audifarma pagó $140.000 millones a proveedores como parte de su proceso de recuperación financiera

Procuraduría General de la Nación
Nación

Red de Veedurías cuestiona contrato por más de $2 billones de UPME que favorecería a único oferente

Publicidad

Un encuentro busca fortalecer los lazos diplomáticos y espirituales entre los pueblos de la región. El acto de recibimiento también fue agradecido por Pineda.

En la ceremonia estuvieron presentes la primera dama de Bolivia, María Elena Urquidi, esposa del presidente Rodrigo Paz, así como monseñor Paolo Rudelli, quien se desempeñó como nuncio apostólico en Colombia desde el 19 de julio de 2023 hasta el 30 de marzo de 2026.

Se espera que León XIV prosiga con su agenda durante este fin de semana donde tendrá encuentros no solo con los feligreses sino también con la jerarquía de la iglesia católica.

WhatsApp Image 2026-11-12 at 15.45.54 (1).jpeg

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ana Lucía Pineda

Papa León XIV

Perú

Publicidad

Publicidad

Publicidad