Ana Lucía Pineda, primera dama, participó en evento con el papa León XIV en Perú

Ana Lucía Pineda viajó a Perú para recibir a León XIV en el Palacio de Gobierno de Lima, país donde su santidad concluirá su gira por Latino America. La cancillería de Colombia confirmó que la visita y desplazamiento al país andino se realizó con recursos propios de la primera dama.

“Con el corazón lleno de esperanza, le pedí al Santo Padre que tuviera siempre presente a nuestro país en sus oraciones, por la paz, la unión, la esperanza, el consuelo y el bienestar de todas las familias colombianas.” Afirmó Pineda vía instagram.

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Un encuentro busca fortalecer los lazos diplomáticos y espirituales entre los pueblos de la región. El acto de recibimiento también fue agradecido por Pineda.

En la ceremonia estuvieron presentes la primera dama de Bolivia, María Elena Urquidi, esposa del presidente Rodrigo Paz, así como monseñor Paolo Rudelli, quien se desempeñó como nuncio apostólico en Colombia desde el 19 de julio de 2023 hasta el 30 de marzo de 2026.



Se espera que León XIV prosiga con su agenda durante este fin de semana donde tendrá encuentros no solo con los feligreses sino también con la jerarquía de la iglesia católica.