Red de Veedurías cuestiona contrato por más de $2 billones de UPME que favorecería a único oferente

La Red de Veedurías denunció presuntas irregularidades en un millonario proceso contractual de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) para la construcción de la Subestación Nueva Lorica, en Córdoba. La organización informó que la entidad aplazó para el próximo 4 de diciembre la selección del inversionista.

Según la veeduría, la decisión se tomó teniendo en cuenta las reiteradas observaciones de la Procuraduría General de la Nación, que había sugerido la posibilidad de revocar la convocatoria pública.

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Sin embargo, la organización cuestionó que la UPME no haya tomado esa decisión y advirtió que, de mantenerse el proceso en las condiciones actuales, el erario público y la ciudadanía podrían verse afectados en más de 2 billones de pesos.

El señalamiento principal apunta a que la convocatoria estaría diseñada para permitir la participación de un único oferente. La Red de Veedurías calificó esta situación como un posible "pliego sastre", una expresión que se utiliza cuando los requisitos y condiciones de una contratación parecen estar hechos a la medida de una empresa o proponente específico, limitando la participación de otros interesados y la competencia, y cuestionó la falta de garantías para la libre competencia.



Se trata del proceso UPME STR 01-2026, cuyo objeto es seleccionar un inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de suministros, construcción, operación y mantenimiento de la Subestación Nueva Lorica de 110 kilovoltios y sus líneas asociadas.

La organización también aseguró que esta convocatoria fue estructurada durante el gobierno anterior, a través de la UPME y bajo la gestión del entonces ministro de Minas, Edwin Palma. Según indicó, las condiciones del proceso ya habían sido denunciadas previamente.

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Finalmente, la Red de Veedurías insistió en que el aplazamiento de la selección no resuelve los cuestionamientos y reiteró su solicitud de revocar la convocatoria, con el propósito de garantizar la libre concurrencia y la selección objetiva.

