En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jensen Huang
Tibú
Papa León XIV
Giro en caso talio
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Red de Veedurías cuestiona contrato por más de $2 billones de UPME que favorecería a único oferente

Red de Veedurías cuestiona contrato por más de $2 billones de UPME que favorecería a único oferente

Según la veeduría, la decisión se tomó teniendo en cuenta reiteradas observaciones de la Procuraduría, que había sugerido la posibilidad de revocar la convocatoria pública.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Foto: Procuraduría
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

La Red de Veedurías denunció presuntas irregularidades en un millonario proceso contractual de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) para la construcción de la Subestación Nueva Lorica, en Córdoba. La organización informó que la entidad aplazó para el próximo 4 de diciembre la selección del inversionista.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Según la veeduría, la decisión se tomó teniendo en cuenta las reiteradas observaciones de la Procuraduría General de la Nación, que había sugerido la posibilidad de revocar la convocatoria pública.

Últimas noticias

Sede de audifarma en Cali
Nación

Audifarma pagó $140.000 millones a proveedores como parte de su proceso de recuperación financiera

El fenómeno de El Niño.jpg
Nación

El fenómeno de El Niño podría extenderse hasta mayo de 2027: Gobierno pide ahorrar energía

Publicidad

Sin embargo, la organización cuestionó que la UPME no haya tomado esa decisión y advirtió que, de mantenerse el proceso en las condiciones actuales, el erario público y la ciudadanía podrían verse afectados en más de 2 billones de pesos.

El señalamiento principal apunta a que la convocatoria estaría diseñada para permitir la participación de un único oferente. La Red de Veedurías calificó esta situación como un posible "pliego sastre", una expresión que se utiliza cuando los requisitos y condiciones de una contratación parecen estar hechos a la medida de una empresa o proponente específico, limitando la participación de otros interesados y la competencia, y cuestionó la falta de garantías para la libre competencia.

Se trata del proceso UPME STR 01-2026, cuyo objeto es seleccionar un inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de suministros, construcción, operación y mantenimiento de la Subestación Nueva Lorica de 110 kilovoltios y sus líneas asociadas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La organización también aseguró que esta convocatoria fue estructurada durante el gobierno anterior, a través de la UPME y bajo la gestión del entonces ministro de Minas, Edwin Palma. Según indicó, las condiciones del proceso ya habían sido denunciadas previamente.

Publicidad

Finalmente, la Red de Veedurías insistió en que el aplazamiento de la selección no resuelve los cuestionamientos y reiteró su solicitud de revocar la convocatoria, con el propósito de garantizar la libre concurrencia y la selección objetiva.

Relacionados

Procuraduría General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad