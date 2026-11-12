En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jensen Huang
Tibú
Papa León XIV
Giro en caso talio
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Audifarma pagó $140.000 millones a proveedores como parte de su proceso de recuperación financiera

Audifarma pagó $140.000 millones a proveedores como parte de su proceso de recuperación financiera

La compañía cumplió con el primer pago establecido en su acuerdo de reorganización empresarial y anunció que el segundo desembolso está previsto para enero de 2027.

Sede de audifarma en Cali
Audifarma
Foto suministrada
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Audifarma anunció el pago de 140.000 millones de pesos a sus proveedores, como parte de los compromisos establecidos en el acuerdo de reorganización empresarial que fue aprobado por sus acreedores y que busca recuperar la estabilidad financiera de la compañía.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Según informó la empresa, el desembolso corresponde a la primera cuota de las obligaciones que tiene con los proveedores y se realizó en su totalidad, dentro de los tiempos acordados.

Últimas noticias

Procuraduría General de la Nación
Nación

Red de Veedurías cuestiona contrato por más de $2 billones de UPME que favorecería a único oferente

El fenómeno de El Niño.jpg
Nación

El fenómeno de El Niño podría extenderse hasta mayo de 2027: Gobierno pide ahorrar energía

Publicidad

La compañía aseguró que este pago fue posible gracias a los ajustes que ha realizado en sus gastos y a la reorganización de sus finanzas, lo que le permitió disponer de recursos propios para comenzar a cumplir con las deudas adquiridas.

Audifarma
Audifarma
BLU Radio

Además, Audifarma confirmó que el segundo pago a sus proveedores está proyectado para enero de 2027. Entretanto, indicó que mantiene un seguimiento a sus compromisos financieros y al funcionamiento de la operación, bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades.

La empresa señaló que continúa trabajando para garantizar la sostenibilidad de sus actividades y mantener la prestación del servicio de dispensación de medicamentos en Colombia.

Relacionados

Audifarma

Publicidad

Publicidad

Publicidad