Audifarma pagó $140.000 millones a proveedores como parte de su proceso de recuperación financiera

Audifarma anunció el pago de 140.000 millones de pesos a sus proveedores, como parte de los compromisos establecidos en el acuerdo de reorganización empresarial que fue aprobado por sus acreedores y que busca recuperar la estabilidad financiera de la compañía.

Según informó la empresa, el desembolso corresponde a la primera cuota de las obligaciones que tiene con los proveedores y se realizó en su totalidad, dentro de los tiempos acordados.

Publicidad

La compañía aseguró que este pago fue posible gracias a los ajustes que ha realizado en sus gastos y a la reorganización de sus finanzas, lo que le permitió disponer de recursos propios para comenzar a cumplir con las deudas adquiridas.

Audifarma BLU Radio

Además, Audifarma confirmó que el segundo pago a sus proveedores está proyectado para enero de 2027. Entretanto, indicó que mantiene un seguimiento a sus compromisos financieros y al funcionamiento de la operación, bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades.



La empresa señaló que continúa trabajando para garantizar la sostenibilidad de sus actividades y mantener la prestación del servicio de dispensación de medicamentos en Colombia.