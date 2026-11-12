El fenómeno de El Niño podría extenderse hasta mayo de 2027: Gobierno pide ahorrar energía

El fenómeno de El Niño continuará afectando las condiciones climáticas en Colombia durante los próximos meses. De acuerdo con la más reciente actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe un 61 % de probabilidad de que se extienda hasta mayo de 2027.

El Ideam advierte que diciembre de este año y enero del próximo serían los meses más críticos, debido a la disminución de las lluvias y al aumento de las temperaturas en diferentes regiones del país.

Publicidad

Uno de los principales puntos de atención es el suministro de energía. Según el reporte de XM, con corte al 11 de noviembre, los embalses del país se encontraban en el 78,74 % de su capacidad útil, mientras que la meta del Gobierno es superar el 80 % antes de finalizar este mes.

Ante este panorama, el Gobierno nacional mantiene las medidas del Plan Energía YA para respaldar la generación eléctrica, entre ellas garantizar una mayor disponibilidad de gas para las plantas térmicas y facilitar el transporte de combustible para su funcionamiento, incluso durante fines de semana y festivos.



Sequía causada por el fenómeno de El Niño. Foto cortesía Ministerio de Vivienda.

Las autoridades también hicieron un llamado a los ciudadanos para reducir el consumo de energía, especialmente entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche. Entre las recomendaciones están apagar las luces que no se utilizan, moderar el uso del aire acondicionado y evitar dejar conectados los equipos que no se necesitan.

Publicidad

En cuanto al consumo de gas, explicaron que el ahorro en los hogares permite disponer de una mayor cantidad de este recurso para las plantas térmicas, que ayudan a generar electricidad cuando disminuye la disponibilidad de agua.

El llamado también se extiende al cuidado del agua, teniendo en cuenta que la recuperación de los ríos y embalses puede tardar varios meses. Aunque se espera que El Niño comience a debilitarse durante el primer trimestre de 2027, sus efectos podrían prolongarse hasta el segundo semestre del próximo año.

Publicidad

Por eso, las autoridades insisten en mantener las medidas de ahorro durante toda la temporada seca y evitar que el aumento del consumo ponga presión adicional sobre las reservas de agua y la generación de energía.