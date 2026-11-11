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Fenómeno de El Niño: Colombia busca asegurar meta de los embalses para evitar riesgos en la energía

El país se prepara para enfrentar altas temperaturas y condiciones de menor disponibilidad de lluvias durante el primer trimestre de 2027. Isagen busca cerrar noviembre con los embalses en un 80 % de almacenamiento, mientras WWF advierte que el 40 % de las cuencas hidrográficas presenta deterioro.

Embalses de Cundinamarca.
Embalses de Cundinamarca. Fotografía CAR.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

El fenómeno de El Niño comienza a generar alertas en Colombia por sus posibles efectos sobre el abastecimiento de agua y la generación de energía. Ante las condiciones climáticas previstas para el primer trimestre de 2027, el sector energético trabaja en aumentar la generación térmica y conservar las reservas de agua de los embalses para afrontar la temporada seca.

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Juan Esteban Flores Arango, vicepresidente de Producción de Energía de Isagen, explicó que la meta es cerrar noviembre con los embalses del país en un 80 % de almacenamiento. Según indicó, el aumento de la generación térmica está permitiendo avanzar en ese propósito.

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El directivo advirtió que, si no se alcanza ese nivel, será necesario revisar los pronósticos del clima para diciembre, enero y febrero, con el fin de establecer las condiciones de disponibilidad de agua y tomar decisiones complementarias para atender la situación energética.

Por su parte, desde WWF Colombia también manifestaron preocupación por los efectos del fenómeno climático. Paola Echeverry, coordinadora regional de los Andes de la organización, señaló que el último trimestre de 2026 y los primeros meses de 2027 podrían estar marcados por altas temperaturas, periodos secos y episodios de lluvias extremas.

A este panorama se suma el deterioro del 40 % de las cuencas hidrográficas del país, una condición que aumenta la preocupación por la disponibilidad del recurso hídrico y la capacidad de los ecosistemas para garantizar el abastecimiento.

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Enchufe eléctrico.
Foto: Enel.

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La representante de WWF insistió en la necesidad de proteger las cuencas abastecedoras, las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos, además de fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno, las empresas privadas y las comunidades.

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Tanto desde el sector energético como desde las organizaciones ambientales hicieron un llamado al uso responsable del agua y la energía, mientras el país se prepara para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.

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