El Niño se sentirá incluso después de junio, es momento de ahorrar: minminas

El fenómeno de El Niño continuará teniendo efectos sobre las condiciones climáticas de Colombia durante los próximos meses, incluso después de que comience a debilitarse en 2027. Por esta razón, el Gobierno Nacional anunció que mantendrá las medidas para garantizar el suministro de energía y agua, al tiempo que hizo un llamado a los ciudadanos para adoptar hábitos de consumo responsable en sus hogares.

De acuerdo con la más reciente actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe un 61 % de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se extienda hasta mayo de 2027.

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Con este pronóstico, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) prevé que continúen las condiciones de menos lluvias y temperaturas más altas. Los meses más críticos serían diciembre de 2026 y enero de 2027.

Aunque se espera que el fenómeno comience a debilitarse durante el primer trimestre de 2027, sus efectos podrían prolongarse durante varios meses. Según las proyecciones, el país retornaría gradualmente a condiciones normales de lluvias hacia mayo de ese año. Sin embargo, esto no significa que las fuentes hídricas y los embalses recuperen inmediatamente sus niveles habituales.



Es así como el IDEAM advirtió que durante los próximos días de noviembre se mantendría el déficit de lluvias en departamentos como Huila, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y algunos sectores de Antioquia.

También se esperan precipitaciones por encima de lo normal en Cauca, Nariño y el sur del Chocó, donde la incidencia del fenómeno sería menor.

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En cuanto a las temperaturas, se prevén episodios puntuales por encima de los valores habituales en departamentos de la región Caribe y en sectores del eje cafetero, Huila, Tolima, Meta, Vichada, Casanare y Arauca.

Este comportamiento climático tiene implicaciones para el abastecimiento de agua, pues las lluvias que dejan de registrarse también afectan los ríos y las reservas que alimentan los embalses. Por eso, aunque las precipitaciones comiencen a normalizarse en 2027, la recuperación de estos sistemas podría tardar más tiempo.

Fenómeno de El Niño. Foto: AFP.

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¿Cómo está la situación de los embalses en Colombia?

Uno de los indicadores que sigue de cerca el Gobierno es el nivel de los embalses del Sistema Interconectado Nacional, que son fundamentales para la generación de energía eléctrica en el país.

Según el reporte de XM, con corte al 11 de noviembre, el embalse agregado se encontraba en el 78,74 % de su volumen útil. La meta del Gobierno es superar el 80 % al próximo 30 de noviembre.

Adicionalmente, los aportes hídricos representaban el 55,49 % de la media histórica. Esto significa que el ingreso de agua a los embalses se encontraba por debajo de los registros habituales.

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En materia de consumo, XM reportó que durante la última semana la demanda de energía fue de 53 gigavatios hora al día, en promedio, frente a la demanda de referencia.

El comportamiento de estos indicadores permite hacer seguimiento a la disponibilidad de generación eléctrica y anticipar posibles dificultades en el suministro.

Embalse en Cundinamarca. Foto: CAR Cundinamarca.

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¿Por qué el Gobierno pide ahorrar energía entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.?

Pues dentro de las medidas anunciadas, el Gobierno insistió en la importancia de reducir el consumo de electricidad durante las horas de mayor demanda.

La campaña ‘Recursivos por naturaleza’ convoca a los hogares, las empresas y las entidades públicas y privadas a hacer un uso eficiente de la energía, el agua y el gas.

En el caso de la electricidad, la recomendación es consumir menos entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. Este llamado busca contribuir a un uso más eficiente de los recursos disponibles durante la temporada seca.

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Entre las recomendaciones para los hogares están:



Apagar las luces que no se estén utilizando.

Subir un grado la temperatura del aire acondicionado para reducir su consumo.

Evitar mantener encendidos electrodomésticos y equipos eléctricos que no sean necesarios.

Adoptar hábitos de consumo responsable, especialmente durante las horas señaladas por el Gobierno.

El llamado también incluye medidas para ahorrar agua y gas. Entre ellas, cocinar con las ollas tapadas para aprovechar mejor el calor y gastar menos gas, así como cerrar la llave mientras las personas se enjabonan o se cepillan los dientes.

El Gobierno explicó que el gas que se ahorra en los hogares ayuda a que haya una mayor disponibilidad para las plantas térmicas, que respaldan la generación de energía eléctrica cuando hay menor disponibilidad de agua.

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De esta manera, el ahorro en los hogares también contribuye a mantener los recursos disponibles durante la temporada seca.

Enchufe eléctrico. Foto: Enel.

¿Qué otras medidas prepara el Gobierno frente a El Niño?

Además de las recomendaciones para los ciudadanos, el Gobierno mantiene acciones coordinadas entre diferentes ministerios y entidades para reducir los riesgos sobre el suministro de energía y agua.

Desde el Ministerio de Minas y Energía se coordinan medidas para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico. Entre los resultados mencionados en el comunicado se encuentran la utilización de todo el embalse de Hidroituango, la programación de los mantenimientos de Chivor y Guavio para evitar que se realicen simultáneamente y el aumento de la capacidad para transportar gas por Cartagena.

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También se destacó la circulación de camiones que transportan combustible hacia las plantas térmicas durante los fines de semana y días festivos, así como el respaldo de un crédito de hasta 1,2 billones de pesos para que Air-e continúe prestando el servicio a sus usuarios.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trabaja con las autoridades ambientales en el cuidado de las fuentes hídricas y los ecosistemas, además de la prevención de incendios forestales.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) avanza en la implementación de 20 medidas de conocimiento y reducción del riesgo, así como en la preparación de la respuesta ante las posibles afectaciones del fenómeno de El Niño 2026-2027.

En el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura anunció tres medidas para apoyar a los pequeños productores. Entre ellas se encuentra un incentivo del 30 % para inversiones en pozos profundos con paneles solares y sistemas de riego; recursos para producir 12.500 toneladas de heno, forrajes y paquetes nutricionales destinados a pequeños ganaderos con menos de 50 reses, y alivios financieros mediante el reperfilamiento de deudas y la ampliación de plazos.

En materia de agua potable y saneamiento básico, el Ministerio de Vivienda identificó 558 municipios y áreas no municipalizadas en riesgo alto y muy alto. La entidad emitió orientaciones para fortalecer los sistemas de acueducto, proteger las fuentes hídricas y preparar alternativas de abastecimiento ante posibles emergencias.

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Finalmente, el Gobierno reiteró que estas medidas deberán mantenerse durante los próximos meses, teniendo en cuenta que el debilitamiento del fenómeno no implica que sus efectos desaparezcan inmediatamente.